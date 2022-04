Trainer Massimiliano Allegri houdt er geen enkele rekening meer mee dat Juventus in de slotfase van het seizoen nog mee kan doen om de titel. 'De Oude Dame' verloor zondag door een controversiële penalty met 0-1 van concurrent Internazionale.

"We zijn zeker uit de race om het kampioenschap. Het is nu een kwestie om zoveel mogelijk punten te pakken, zodat we als vierde eindigen en ons kunnen richten op de strijd om de volgende landstitel", zei Allegri tegen Gazzetta dello Sport na de verloren Derby d'Italia.

Juventus heeft zeven punten minder dan koploper AC Milan, dat ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld. Napoli en Internazionale staan eveneens op comfortabele afstand van de ploeg van Matthijs de Ligt, dat zo na negen achtervolgende titels (2012-2020) voor het tweede jaar op rij naast de scudetto lijkt te grijpen.

Hoewel Allegri al vaker benadrukte dat Juventus geen serieuze kandidaat is voor het kampioenschap, baalde ook de 54-jarige Italiaan zichtbaar van de nederlaag tegen Inter. Vooral de manier waarop het verlies tot stand kwam, leidde tot een woede-uitbarsting van de trainer.

Scheidsrechter Massimiliano Irrati wees aan het einde van de eerste helft na ingrijpen van de VAR naar de strafschopstip na een overtreding op Denzel Dumfries. De bal ging er in de rebound in nadat Hakan Çalhanoglu op doelman Wojciech Szczesny was gestuit. De strafschop moest echter over, waarna Çalhanoglu alsnog kon scoren van 11 meter.

Waar Allegri in het heetst van de strijd uit zijn vel sprong en met een jas gooide, was de coach van Juventus na afloop de rust zelve. "Laten we nu geen dingen zeggen waar we niks mee opschieten. We kunnen beter over ons spel praten. We creëerden veel kansen, dus deze nederlaag is echt heel jammer."

