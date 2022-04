Xavi kijkt met veel bewondering naar de manier waarop FC Barcelona zich de laatste weken manifesteert. De Catalanen, al dertien wedstrijden op rij ongeslagen (alle competities), wonnen zondag de topper tegen Sevilla met 1-0 en staan nu tweede in La Liga.

"We maken nu waarschijnlijk onze beste periode van dit seizoen door", zei Xavi op zijn persconferentie in Camp Nou. "Sevilla incasseerde dit seizoen slechts twintig goals en verloor maar twee keer eerder, dus dat laat zien hoe goed ze zijn. Het is een superteam. Het voelt voor ons alsof we zes punten hebben gepakt."

Pedri bezorgde FC Barcelona in de 72e minuut de zesde competitiezege op rij. Het Spaanse toptalent kapte twee spelers van Sevilla uit en liet doelman Bono kansloos met een geplaatst schot in de linkerhoek, precies zoals Xavi het graag ziet van zijn toptalent.

"Ik zeg hem heel vaak dat hij op doel moet schieten, want daar is hij óók goed in. Hij is alleen een speler van de passes en de assists, net als ik dat was. Toch zijn er momenten waarop hij beter zelf kan schieten zonder dat hij zich dat realiseert. Nu deed hij het wel en maakte hij een geweldig doelpunt", aldus de oud-middenvelder.

De titelstrijd lijkt niet echt spannend meer te worden - FC Barcelona heeft twaalf punten minder dan koploper Real Madrid met een duel minder gespeeld - maar in Europa liggen er nog kansen voor de Spaanse grootmacht. Donderdag wacht in Duitsland de eerste wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de kwartfinales van de Europa League.

Xavi heeft geen idee waar de limiet van zijn ploeg ligt. "Het zou kunnen dat we ook nog wel wat negatieve resultaten gaan boeken. Het belangrijkste is dat de fans ons harde werk, de opoffering en het talent zien. Het maakt niet uit wie er in de basiself staan, want iedereen in de selectie geeft alles."

Pedri scoorde tot grote tevredenheid van trainer Xavi uit een afstandsschot. Foto: Getty Images

