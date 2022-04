Louis van Gaal heeft maandag al vele steunbetuigingen uit de sportwereld ontvangen. De bondscoach van het Nederlands elftal maakte zondagavond in het RTL-programma Humberto bekend al een tijd aan een agressieve vorm van prostaatkanker te lijden.

"Iedereen bij Manchester United staat volledig achter onze voormalige manager Louis van Gaal in zijn strijd tegen kanker. We wensen je kracht en moed, Louis", schrijft Manchester United op Twitter.

De zeventigjarige Van Gaal stond tussen 2014 en 2016 voor de groep van de Premier League-club, waarmee hij in het seizoen 2015/2016 de FA Cup won. Ook FC Barcelona, waar Van Gaal twee periodes trainer was (1997-2000 en 2002-2003), staat stil bij het nieuws over de geboren Amsterdammer.

"Onze gedachten en gebeden gaan uit naar onze voormalige manager Louis van Gaal, die is gediagnosticeerd met prostaatkanker. Blijf sterk Louis en zorg dat je snel weer beter bent", aldus FC Barcelona op Twitter.

UEFA laat ook van zich horen

Van Gaal vertelde in Humberto dat de prostaatkanker eind 2020 bij hem werd geconstateerd en dat in 2021 de behandelingen zijn gestart. De bondscoach, die het nieuws niet wilde delen met de spelersgroep, is inmiddels 25 keer bestraald.

"Namens de hele Europese voetbalgemeenschap wensen wij Louis van Gaal het beste toe. We staan allemaal achter je, Louis", aldus de Europese voetbalbond UEFA.

Ondanks zijn ziekte gaat Van Gaal eind dit jaar gewoon met het Nederlands elftal naar het WK in Qatar. "Ik heb ongelooflijk veel wilskracht om door te gaan. Deze spelersgroep is een cadeautje op latere leeftijd."