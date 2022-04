Louis van Gaal lijdt al geruime tijd aan een agressieve vorm van prostaatkanker, zo heeft de bondscoach van het Nederlands elftal zondagavond bekendgemaakt in het tv-programma Humberto.

"Ik heb een agressieve vorm en ben 25 keer bestraald. Dan heb je wel een hoop management nodig om door het leven te gaan" liet Van Gaal weten in het RTL-programma. Daar was hij te gast om de documentaire LOUIS te promoten, waarin zijn prostaatkanker ook ter sprake komt.

De zeventigjarige coach werd bestraald tijdens trainingskampen. In de avonduren en 's nachts werd hij dan behandeld in het ziekenhuis.

Van Gaal wilde het nieuws over zijn ziekte niet delen met de spelersgroep van Oranje, omdat hij de selectie niet wilde beïnvloeden. "Die weten het niet. Die zien een bloos op mijn wangen en denken: wat een gezonde kerel is dat. Dat is natuurlijk niet zo."

De bondscoach vertelde ook dat hij een voorkeursbehandeling kreeg, zodat zijn ziekte verborgen bleef voor het publiek. "Ik mocht door de achteringang en als ik naar een afspraak ging, mocht ik meteen naar een andere kamer als ik moest wachten. Ik had een geweldige behandeling. Je vertelt het ook aan vrienden en familieleden, maar het zegt ook iets over mijn familie dat ze het geheimhouden."

Louis van Gaal in actie als bondscoach van het Nederlands elftal. Louis van Gaal in actie als bondscoach van het Nederlands elftal. Foto: ANP

'Ik heb ongelooflijk veel wilskracht om door te gaan'

Eind 2020 werd geconstateerd dat Van Gaal prostaatkanker heeft en in 2021 werden de behandelingen gestart. "Kijk, aan prostaatkanker ga je niet dood. Althans, in 90 procent van de gevallen niet", relativeerde hij. "Het zijn meestal andere onderliggende ziektes waar je aan overlijdt. Maar het is wel een agressieve vorm."

De oud-coach van onder meer Ajax en FC Barcelona vond dat zijn ziekte aan bod moest komen in de documentaire, die op 11 april in première gaat. "Ik heb veel meegemaakt met ziektes. Het hoort bij het leven."

Van Gaal verloor zijn eerste vrouw aan alvleesklierkanker en wil kanker mede daarom bespreekbaar maken. "Ik ben als mens waarschijnlijk sterker geworden door de ervaringen die ik ermee heb. Daarom wilde ik het in de documentaire hebben."

Ondanks zijn ziekte gaat Van Gaal eind dit jaar met het Nederlands elftal naar het WK voetbal in Qatar. "Ik heb ongelooflijk veel wilskracht om door te gaan. Deze spelersgroep is een cadeautje op latere leeftijd."