FC Barcelona heeft zondag een nipte overwinning geboekt in de topper tegen Sevilla. De Catalanen wonnen in Camp Nou met 1-0 en klimmen naar de tweede plaats.

Pedri kroonde zich tot matchwinner in Barcelona. De Spaanse aanvaller maakte een kleine twintig minuten voor tijd op prachtige wijze het winnende doelpunt.

De negentienjarige Pedri kapte twee spelers van het sterk verdedigende Sevilla uit en schoot de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de linkerhoek.

Frenkie de Jong had een basisplaats bij Barcelona en werd kort na het doelpunt gewisseld. Memphis Depay viel even later in bij de thuisploeg, waar Luuk de Jong ontbrak door een coronabesmetting.

Dankzij de overwinning staat Barcelona nu tweede. De ploeg van coach Xavi heeft evenveel punten als nummer drie Atlético Madrid en nummer vier Sevilla, die beide een wedstrijd meer hebben gespeeld.

De achterstand van Barcelona op koploper Real Madrid, dat zaterdag bij Celta de Vigo (1-2) won, is wel groot. Die bedraagt twaalf punten.

