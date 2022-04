Slavia Praag is er zondag niet in geslaagd om de koppositie in de Tsjechische competitie te veroveren. De tegenstander van Feyenoord in de Conference League kwam in de topper tegen Viktoria Plzen niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

Slavia Praag begon de topper als nummer twee van de ranglijst en had een overwinning nodig om de koppositie te veroveren. Slavia kon niet overtuigen, maar kwam drie minuten na rust wel op voorsprong door een treffer van middenvelder Ondrej Lingr.

Een kwartier voor tijd maakte Plzen gelijk via Tomás Chory en kort daarna moest de koploper vanwege een rode kaart verder met tien man. Daar wist Slavia niet meer van te profiteren. Daardoor blijft Plzen koploper en moet de regerend landskampioen hopen op een misstap van de concurrent.

Slavia Praag is komende donderdag de tegenstander van Feyenoord in de kwartfinale van de Conference League. Beide ploegen troffen elkaar ook al in de groepsfase van het derde Europese toernooi. In De Kuip won Feyenoord en in Praag eindigde het duel in 2-2.

Feyenoord kende in tegenstelling tot Slavia Praag wél een goede generale, al duurde het zaterdag tegen Willem II lang tot er werd gescoord. Pas in de 67e minuut tekende Luis Sinisterra voor het openingsdoelpunt, waarna Bryan Linssen de eindstand op 2-0 zette.