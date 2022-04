Een staflid van Celtic is zondag tijdens de Old Firm door een fan van Rangers FC bekogeld met een glazen fles. De politie in Schotland is een onderzoek gestart naar het voorval in de derby, die al was ontsierd doordat er in het doelgebied van Celtic-keeper Joe Hart glaswerk was gevonden.

Het voorval vond volgens Celtic-coach Ange Postecoglou aan het einde van de eerste helft plaats. Het staflid, waarvan de naam niet is bekendgemaakt, liep een hoofdwond op en is in de rust behandeld. "De zaak is nu in handen van de nationale politie", aldus Celtic in een verklaring.

Het glasincident is al het tweede voorval rondom de Old Firm, die met 1-2 werd gewonnen door Celtic. Na de rust lagen er glasscherven in het doelgebied van Hart, waardoor de aftrap in het Ibrox Stadium vertraging opliep. Stewards van de club van trainer Giovanni van Bronckhorst zochten het gebied meter voor meter af om het glas weg te halen.

"Het is jammer dat dit is gebeurd", zei Postecoglou na afloop op de persconferentie. "Deze wedstrijd gaat de hele wereld over. We strijden samen om de eerste en tweede plaats in de competitie. Deze idioten moeten dat niet voor ons verpesten."

Door de zege van Celtic verdwijnt de Schotse titel verder uit het zicht voor Rangers. Met nog zes wedstrijden te gaan heeft Celtic een voorsprong van zes punten op de ploeg van Van Bronckhorst. De Nederlander is sinds november vorig jaar coach van de Schotse recordkampioen.

Voor de appgebruikers: tik op de video om de beelden van de opgeraapte glasscherven in het doelgebied van Joe Hart te bekijken.