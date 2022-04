NEC heeft zich zondag ten koste van SC Cambuur in het linkerrijtje van de Eredivisie gemeld. De Nijmegenaren boekten een 1-2-overwinning in een onderling duel met de Friezen en doen volop mee in de race om Europees voetbal.

NEC beleefde met een doelpunt van Jonathan Okita in de tweede minuut een droomstart in Friesland. De NEC-aanvaller reageerde alert nadat een kopbal van Doke Schmidt wat gelukkig voor zijn voeten viel en hield doelman Pieter Bos kansloos.

De ploeg van debuterend coach Dennis Haar maakte nog binnen het kwartier gelijk via Mitchel Paulissen, waarna de stand van 1-1 tot in de slotfase op het bord bleef staan. Javier Vet kroonde zich veertien minuten voor tijd met een fraai afstandsschot tot matchwinner: 1-2.

Door de zege neemt NEC de negende plek over van Cambuur. De ploeg van trainer Rogier Meijer mag nog hopen op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. De nummers vier tot en met acht strijden aan het einde van het seizoen om een Europees ticket.

Voor Cambuur raakte een plek in de play-offs door de nederlaag juist verder uit zicht. De Friezen pakten nul punten uit de laatste vier wedstrijden en staan met 33 punten op de elfde plek.

In tegenstelling tot zijn ploeggenoten bij Cambuur werd het duel voor invaller Milan Smit ondanks de nederlaag wél een wedstrijd om niet te vergeten. Smit (19 jaar, 49 dagen) maakte zijn debuut en is de één na jongste speler van Cambuur in de Eredivisie, na Rudy Mann (18 jaar, 22 dagen) op 17 september 1999.

