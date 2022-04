Steven Bergwijn heeft zondag als invaller met een doelpunt bijgedragen aan een ruime zege van Tottenham Hotspur op Newcastle United. De aanvaller kwam het veld in bij een 4-1-stand en bepaalde de eindstand op 5-1. Everton ging eerder op de dag zonder de geblesseerde Donny van de Beek onderuit bij West Ham United: 2-1.

Bergwijn moest na de succesvolle interlandperiode waarin hij drie keer scoorde voor Oranje 'gewoon' op de bank beginnen bij de ploeg van manager Antonio Conte. De voormalig PSV'er kwam in de 81e minuut binnen de lijnen en scoorde binnen twee minuten op aangeven van Lucas Moura.

De Nederlander zorgde in het Tottenham Hotspur Stadium voor de vijfde treffer van de thuisploeg. Fabian Schär had Newcastle United nog verrassend op voorsprong gezet, waarna Ben Davies, Matt Doherty, Son Heung-min en Emerson Royal namens de Londenaren scoorden.

Tottenham herovert dankzij de ruime zege de vierde plek in de Premier League. De 'Spurs' hebben evenveel punten als stadgenoot Arsenal, dat wel twee wedstrijden minder heeft gespeeld. De vierde plek geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de Champions League.

Arsenal kan maandag de vierde plek weer overnemen van Tottenham. De ploeg van manager Mikel Arteta neemt het dan op Selhurst Park op tegen Crystal Palace, de nummer twaalf van de Premier League.

Van de Beek valt uit in warming-up

Van de Beek had bij Everton een basisplaats gekregen van manager Frank Lampard, maar moest zich al voor de aftrap van het duel met West Ham laten vervangen. De ernst van de in de warming-up opgelopen blessure van de negentienvoudig international van Oranje is nog onbekend.

Zonder de Nederlander kwam de nummer zeventien van de Premier League in de 32e minuut op achterstand door een treffer van Aaron Cresswell. De verdediger schoot een vrije trap over de muur en buiten bereik van Everton-doelman Jordan Pickford: 1-0.

Net na rust tekende uitgerekend Mason Holgate - de vervanger van Van de Beek - voor de gelijkmaker. Lang konden 'The Toffees' niet nagenieten van de goal van de middenvelder. Slechts vijf minuten later zette Jarrod Bowen de thuisploeg namelijk voor de tweede keer op voorsprong: 2-1.

Mede door een rode kaart voor Michael Keane wist Everton zich niet opnieuw terug te vechten. De club uit Liverpool heeft slechts drie punten meer dan Watford, dat in de degradatiezone staat. Everton heeft wel nog twee wedstrijden tegoed.

