Everton is er zondag zonder Donny van de Beek niet in geslaagd om te verrassen op bezoek bij West Ham United. De laagvlieger in de Premier League verloor nipt in het Olympisch Stadion in Londen: 2-1.

Van de Beek had een basisplaats gekregen van manager Frank Lampard, maar moest zich al voor de aftrap laten vervangen door Mason Holgate. De ernst van de blessure van de negentienvoudig international van Oranje is onbekend. Hij stond in vijf van de zes vorige competitieduels in de basis.

Zonder de Nederlander kwam de nummer zeventien van de Premier League in de 32e minuut op achterstand door een treffer van Aaron Cresswell. De verdediger schoot een vrije trap over de muur en buiten bereik van Everton-doelman Jordan Pickford: 1-0.

Net na rust tekende uitgerekend Holgate voor de gelijkmaker. Lang konden 'The Toffees' niet nagenieten van de goal van de vervanger van Van de Beek. Slechts vijf minuten later zette Jarrod Bowen de thuisploeg namelijk voor de tweede keer op voorsprong: 2-1.

Mede door een rode kaart voor Michael Keane wist Everton zich niet opnieuw terug vechten. Everton moet nog altijd vrezen voor degradatie. De club uit Liverpool heeft slechts drie punten meer dan Watford, dat in de degradatiezone staat. Everton heeft wel nog twee wedstrijden tegoed.

Later op zondag speelt Tottenham Hotspur in eigen huis tegen Newcastle United. Het duel in het Tottenham Hotspur Stadion begint om 17.30 uur. Bij de Londenaren is Steven Bergwijn ook na zijn succesvolle interlandperiode bankzitter.

