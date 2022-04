Napoli blijft meedoen in de titelstrijd in de Serie A. De ploeg van trainer Luciano Spalletti won zondag met 1-3 bij Atalanta, waar Marten de Roon trefzeker was.

Al na 37 minuten stond Napoli met 0-2 voor in Bergamo. Lorenzo Insigne had na een kwartier spelen vanaf de strafschopstip voor de openingstreffer gezorgd, waarna Matteo Politano met een fraaie volley uit een indirecte vrije trap van Insigne de voorsprong verdubbelde.

Na een uur deed De Roon wat terug namens Atalanta. De middenvelder, die van bondscoach Louis van Gaal vorige week geen minuten kreeg bij het Nederlands elftal in de oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland, kopte een voorzet van Aleksey Miranchuk fraai tegen de touwen.

Atalanta zette in de slotfase aan, maar de bal viel aan de andere kant in het net. Eljif Elmas scoorde op aangeven van voormalig PSV-speler Hirving Lozano en stelde daarmee de driepunter voor Napoli veilig. Bij Atalanta maakte naast De Roon ook Teun Koopmeiners de negentig minuten vol. Hans Hateboer werd in de rust gewisseld.

Door de overwinning komt Napoli op gelijke hoogte met koploper AC Milan. Beide clubs hebben 66 punten, al speelt AC Milan maandag nog een thuiswedstrijd tegen Bologna. Er zijn dan nog zeven speelrondes te gaan in de Serie A.

Later op de dag speelt Juventus de topper tegen regerend landskampioen Internazionale. Het duel in Turijn begint om 20.45 uur. Daarvoor staat Sampdoria-AS Roma (aftrap 18.00 uur) nog op het programma. Udinese won dankzij een hattrick van Beto met 5-1 van laagvlieger Cagliari.

Voor de appgebruikers: tik op de video om de beelden van het doelpunt van Marten de Roon te bekijken.

