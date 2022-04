Internazionale heeft zondag in de Serie A de 'Derby d'Italia' gewonnen. De ploeg uit Milaan was dankzij een chaotische strafschop met 0-1 te sterk voor Juventus. Eerder op de dag scoorde Marten de Roon voor Atalanta, maar verloor de formatie uit Bergamo met 1-3 van Napoli.

Hakan Çalhanoglu zorgde op slag van rust voor het enige doelpunt bij Juventus-Inter. De Turk benutte diep in blessuretijd een penalty, die voor de nodige chaos zorgde.

De bal ging op advies van de VAR op de stip nadat Denzel Dumfries tegen de grond was gegaan. In eerste instantie werd de strafschop van Çalhanoglu gekeerd door Wojciech Szczesny, waarna de bal in een klutssituatie alsnog in het doel belandde.

Scheidsrechter Massimiliano Irrati besloot echter dat de strafschop moest worden overgenomen. Ditmaal schoot Çalhanoglu feilloos raak vanaf 11 meter. Juventus kreeg in de tweede helft een aantal kansen op de gelijkmaker, maar had het vizier niet op scherp staan.

Dumfries werd na een klein uur gewisseld bij Inter, waar Stefan de Vrij op de bank bleef. Matthijs de Ligt had een basisplaats bij Juventus.

Dankzij de overwinning verstevigt Inter de derde plaats. De 'Nerazzurri' hebben drie punten achterstand op koploper AC Milan en nummer twee Napoli, die beide een wedstrijd meer hebben gespeeld. Juventus is de nummer vier en heeft vier punten minder dan Inter.

Voor de appgebruikers: tik op de video om de beelden van het doelpunt van Marten de Roon te bekijken.

Doelpunt De Roon baat Atalanta niet

Al na 37 minuten stond Napoli met 0-2 voor bij Atalanta. Lorenzo Insigne had na een kwartier spelen vanaf de strafschopstip voor de openingstreffer gezorgd, waarna Matteo Politano met een fraaie volley uit een indirecte vrije trap van Insigne de voorsprong verdubbelde.

Na een uur deed De Roon wat terug namens Atalanta. De middenvelder, die van bondscoach Louis van Gaal vorige week geen minuten kreeg bij het Nederlands elftal in de oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland, kopte een voorzet van Aleksey Miranchuk fraai tegen de touwen.

Atalanta zette in de slotfase aan, maar de bal viel aan de andere kant in het net. Eljif Elmas scoorde op aangeven van voormalig PSV-speler Hirving Lozano en stelde daarmee de driepunter voor Napoli veilig. Bij Atalanta maakte naast De Roon ook Teun Koopmeiners de negentig minuten vol. Hans Hateboer werd in de rust gewisseld.

Door de overwinning komt Napoli op gelijke hoogte met koploper AC Milan. Beide clubs hebben 66 punten, al speelt AC Milan maandag nog een thuiswedstrijd tegen Bologna. Er zijn dan nog zeven speelrondes te gaan in de Serie A.

Eerder op de dag won AS Roma dankzij een treffer van Henrikh Mkhitaryan met 0-1 van Sampdoria en rekende Udinese af met laagvlieger Cagliari: 5-1.

