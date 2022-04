Fortuna Sittard is zondag door een 2-0-nederlaag tegen Heracles Almelo dieper in de degradatiezorgen geraakt. Tot overmaat van ramp zagen de Limburgers concurrent Sparta Rotterdam met 1-1 gelijk spelen tegen Heerenveen, waardoor ze nu op de zeventiende plaats in de Eredivisie staan.

Na een fluitconcert van de ontevreden fans van Fortuna Sittard kwam het duel tussen Fortuna en Heracles pas na rust los. Fortuna werd aan het begin van de tweede helft gevaarlijk, maar het was verdediger Justin Hoogma die zijn doelman te hulp schoot bij een poging van Zian Flemming.

Het was een zeldzaam moment van opwinding voor de thuisfans, die in de minuten daarna Heracles de wedstrijd naar zich toe zag trekken. Giacomo Quagliata opende in de 58e minuut de score, waarna Sinan Bakis zo'n tien minuten later de wedstrijd in het slot gooide.

De 2-0-zege de eerste uitoverwinning van dit seizoen en de eerste sinds 13 maart vorig jaar voor Heracles. De ploeg van trainer Frank Wormuth was tot vandaag de enige Eredivisie-club die nog wachtte op een overwinning in een uitduel. Ondanks de matige statistieken op vreemde bodem staat Heracles met dertig punten op een veilige dertiende plek.

De problemen voor Fortuna Sittard zijn een stuk groter. De ploeg van trainer Sjors Ultee heeft evenveel punten als Sparta, maar staat door een minder doelsaldo op de zeventiende plek. Hekkensluiter PEC Zwolle, dat eerder op de dag van Go Ahead Eagles verloor, heeft twee punten minder.

De nummers zeventien en achttien van de Eredivisie degraderen aan het einde van het seizoen rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie. De nummer zestien moet via de nacompetitie lijfsbehoud op het hoogste niveau veiligstellen.

Sparta neemt zestiende plek over van Fortuna

Voor aanvang van de speelronde stond Sparta nog op de zeventiende plek onder Fortuna, maar dankzij een gelijkspel tegen Heerenveen steeg de ploeg van trainer Henk Fraser een plaats op de ranglijst.

Sparta kreeg in het duel op Het Kasteel twee penalty's, waarvan er één werd benut. In de eerste helft faalde Lennart Thy oog in oog met doelman Erwin Mulder na een ongelukkige handsbal. Kort na rust ging de bal op de stip na een lichte overtreding op Thy, die de penalty dit keer door Vito van Crooij liet nemen.

Van Crooij toonde zich uiterst koel vanaf 11 meter en schoot de bal recht door het midden, terwijl Mulder al onderweg was naar de hoek. De aanvaller kroonde zich daarmee niet tot matchwinner: zo'n vijftien minuten later zette Heerenveen-spits Amin Sarr de eindstand op het bord: 1-1.

Bij Sparta zat Aaron Meijers de hele wedstrijd op de bank en viel Tom Beugelsdijk in de slotfase in. Fraser zei geen reden te zien om het veelbesproken tweetal buiten de selectie van Sparta te laten. Beide spelers investeerden vijf jaar geleden in het illegale gokbedrijf Edobet, bleek deze week uit onderzoek van het AD.

