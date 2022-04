Royale Union gaat als winnaar van de reguliere competitie de play-offs in om de landstitel in België. De gepromoveerde ploeg uit Sint-Gillis won mede dankzij een doelpunt van Bart Nieuwkoop van Standard Luik en kan niet meer worden achterhaald in de reguliere competitie.

Royale Union kende een droomstart in Luik door na negen minuten op voorsprong te komen. Teddy Teuma nam een weggekopte hoekschop direct op de schoen en de bal plofte in de verre hoek. Een kwartier later was het alweer gelijk door een treffer van Moussa Sissako.

Twintig minuten voor tijd greep Nieuwkoop de hoofdrol in het Maurice Dufrasnestadion. De verdediger, die door Royale Union afgelopen zomer transfervrij werd overgenomen van Feyenoord, kopte bij de tweede paal een hoekschop binnen. Voor Nieuwkoop was het alweer zijn derde competitietreffer van het seizoen.

Casper Nielsen stelde in de slotfase de zege veilig voor Royale Union, waardoor de gepromoveerde ploeg met nog één competitieduel te gaan zeker is van de koppositie in de reguliere competitie en tevens beslag legt op een ticket voor de Conference League. De voorsprong op nummer twee Club Brugge bedraagt vijf punten.

Na de reguliere competitie, die over 34 wedstrijden gaat, strijden de vier beste teams in een kampioenspoule om de Belgische landstitel. Het puntentotaal van de clubs wordt bij aanvang van de titelstrijd gehalveerd. Daardoor heeft de grote voorsprong van Royale Union weinig waarde.

Royale Union heeft bij aanvang van de kampioenspoule al een primeur te pakken: nog niet eerder wist een gepromoveerde ploeg aan het einde van het reguliere seizoen bovenaan in de Jupiler Pro League te eindigen. De club dankt de opmars aan de komst van de steenrijke Britse eigenaar Tony Bloom, die sinds 2018 miljoenen in de ploeg investeert.