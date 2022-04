De geschorste trainer Peter Bosz heeft zondag vanaf de tribune gezien hoe Olympique Lyon een late zege boekte op Angers (3-2). Myron Boadu maakte de winnende treffer voor AS Monaco tegen FC Metz (1-2), terwijl in België Bart Nieuwkoop belangrijk was voor koploper Royale Union.

Bosz kreeg twee weken geleden in het duel met Stade de Reims rood voor aanmerkingen op de scheidsrechter en was daardoor geschorst voor het duel met Angers. De Braziliaan Cláudio Caçapa verving hem zondag op de bank.

Lyon won door een goal van aanwinst Tetê in de tachtigste minuut. De aanvaller stond amper een minuut in het veld toen hij de winnende treffer maakte (3-2). De Braziliaan staat onder contract bij het Oekraïense Shakhtar Donetsk en kon door een nieuwe FIFA-regel eerder deze week worden overgenomen door Lyon.

Door het droomdebuut van Tetê klimt Lyon naar de negende plek in de Ligue 1 met 45 punten uit 30 duels.

Monaco is de nummer zes van Frankrijk na de 1-2-zege op Metz. Boadu begon op de bank bij de bezoekers en kwam na rust binnen de lijnen. Direct na de invalbeurt van de Nederlander schoot topscorer Wissam Ben Yedder Monaco op voorsprong, maar een kwartier later was het alweer 1-1 via Ibrahim Amadou.

Vervolgens greep Boadu de hoofdrol in Metz. Eerst werd een doelpunt van de spits nog afgekeurd, maar in de 72e minuut was het wel raak. Voor de 21-jarige Boadu was het zijn eerste competitiedoelpunt sinds 1 december vorig jaar, toen hij de 0-1 maakte in de met 1-3 gewonnen wedstrijd tegen Angers.

Nieuwkoop stelt met Royale Union koppositie veilig

In België was Nieuwkoop van doorslaggevende waarde voor Royale Union. De voormalig speler van Feyenoord scoorde in de met 1-3 gewonnen wedstrijd tegen Standard Luik, waardoor de club uit Sint-Gillis als koploper de reguliere competitie in België afsluit.

Royale Union kende een droomstart in Luik door na negen minuten op voorsprong te komen. Teddy Teuma nam een weggekopte hoekschop direct op de schoen en de bal plofte in de verre hoek. Een kwartier later was het alweer gelijk door een treffer van Moussa Sissako.

Twintig minuten voor tijd greep Nieuwkoop de hoofdrol in het Maurice Dufrasnestadion. De verdediger, die door Royale Union afgelopen zomer transfervrij werd overgenomen van Feyenoord, kopte bij de tweede paal een hoekschop binnen. Voor Nieuwkoop was het alweer zijn derde competitietreffer van het seizoen.

Casper Nielsen stelde in de slotfase de zege veilig voor Royale Union, waardoor de gepromoveerde ploeg met nog één competitieduel te gaan zeker is van de koppositie in de reguliere competitie en tevens beslag legt op een ticket voor de Conference League. De voorsprong op nummer twee Club Brugge bedraagt vijf punten.

Anderlecht won mede dankzij een goal van Joshua Zirkzee met 4-0 van Charleroi en steeg daardoor naar de vierde plek. Na de reguliere competitie strijden de vier beste teams in een kampioenspoule om de Belgische landstitel. Het puntentotaal van de clubs wordt bij aanvang van de titelstrijd gehalveerd.

