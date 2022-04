Myron Boadu heeft zondag voor het eerst in vier maanden gescoord voor AS Monaco. De spits maakte de winnende 1-2 tegen FC Metz. In België was Bart Nieuwkoop van doorslaggevende waarde voor Royale Union, dat als winnaar van de reguliere competitie de play-offs om de landstitel in België ingaat.

De 21-jarige Boadu begon op de bank in de uitwedstrijd tegen Metz en kwam na rust binnen de lijnen. Direct na de invalbeurt van de Nederlander schoot topscorer Wissam Ben Yedder AS Monaco op voorsprong, maar een kwartier later was het alweer 1-1 via Ibrahim Amadou.

Vervolgens greep Boadu de hoofdrol in Metz. De oud-speler van AZ leek Monaco al in de 67e minuut op voorsprong te schieten, maar de videoscheidsrechter keurde de treffer van de geboren Amsterdammer af vanwege buitenspel.

Zes minuten later maakte Boadu alsnog het winnende doelpunt. Hij kopte fraai raak uit een voorzet van Caio Henrique en liet de doelman van FC Metz volstrekt kansloos. Daarna werd er niet meer gescoord in Metz.

Voor Boadu was het zijn eerste competitiedoelpunt sinds 1 december vorig jaar, toen hij de 0-1 maakte in de met 1-3 gewonnen wedstrijd tegen Angers. Een maand geleden was hij nog wel trefzeker in de bekerwedstrijd tegen FC Nantes. Boadu is voornamelijk invaller bij Monaco, dat hem afgelopen zomer voor 17 miljoen euro overnam van AZ.

Door de overwinning mag AS Monaco nog hopen op Europees voetbal. De ploeg van trainer Philippe Clement heeft een achterstand van vier punten op de nummer vijf (OGC Nice), die zich kwalificeert voor de Conference League. Er zijn nog acht duels te spelen in Frankrijk.

Bart Nieuwkoop was in België goud waard voor Royale Union. Foto: Pro Shots

Nieuwkoop stelt met Royale Union koppositie veilig

In België was Nieuwkoop van doorslaggevende waarde voor Royale Union. De voormalig speler van Feyenoord scoorde in de met 1-3 gewonnen wedstrijd tegen Standard Luik, waardoor de club uit Sint-Gillis als koploper de reguliere competitie in België afsluit.

Royale Union kende een droomstart in Luik door na negen minuten op voorsprong te komen. Teddy Teuma nam een weggekopte hoekschop direct op de schoen en de bal plofte in de verre hoek. Een kwartier later was het alweer gelijk door een treffer van Moussa Sissako.

Twintig minuten voor tijd greep Nieuwkoop de hoofdrol in het Maurice Dufrasnestadion. De verdediger, die door Royale Union afgelopen zomer transfervrij werd overgenomen van Feyenoord, kopte bij de tweede paal een hoekschop binnen. Voor Nieuwkoop was het alweer zijn derde competitietreffer van het seizoen.

Casper Nielsen stelde in de slotfase de zege veilig voor Royale Union, waardoor de gepromoveerde ploeg met nog één competitieduel te gaan zeker is van de koppositie in de reguliere competitie en tevens beslag legt op een ticket voor de Conference League. De voorsprong op nummer twee Club Brugge bedraagt vijf punten.

Na de reguliere competitie, die over 34 wedstrijden gaat, strijden de vier beste teams in een kampioenspoule om de Belgische landstitel. Het puntentotaal van de clubs wordt bij aanvang van de titelstrijd gehalveerd. Daardoor heeft de grote voorsprong van Royale Union weinig waarde.

