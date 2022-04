Vivianne Miedema heeft zondag met twee doelpunten een belangrijke bijdrage geleverd aan de ruime overwinning van Arsenal. Leicester City werd met 0-5 verslagen in de Women's Super League.

De vrouwen van Arsenal kenden een uitstekende start in Leicester, waar Beth Mead al na twee minuten met een fraaie volley voor de openingstreffer zorgde. Na een half uur was Miedema dicht bij haar eerste doelpunt van de middag, maar ze raakte de paal.

In de 67e minuut was het alsnog raak voor Miedema. De spits van de Oranjevrouwen kreeg de bal zo in haar voeten gespeeld door Jemma Purfield van Leicester City en schoot simpel raak. Een kwartier voor tijd tekende Miedema in de omschakeling ook voor de derde treffer.

Vijf minuten later, vlak nadat Arsenal door een eigen doelpunt op 0-4 kwam, werd Miedema naar de kant gehaald. Tobin Heath zorgde in de slotfase nog met enig geluk voor de vijfde treffer van Arsenal; een schot van Nikita Parris belandde via haar borst in het doel.

De 25-jarige Miedema staat nu op twaalf doelpunten dit seizoen, waarmee ze de tweede plek bezet op de topscorerslijst. Alleen Sam Kerr van Chelsea (veertien treffers) wist tot dusver vaker te scoren dan de Nederlandse.

Door de overwinning komt Arsenal op 43 punten, op dit moment goed voor de koppositie. Chelsea heeft twee punten minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld dan 'The Gunners'. 'The Blues' spelen later op zondag nog tegen Reading.