Giovanni van Bronckhorst heeft zondag met Rangers FC de Old Firm tegen Celtic verloren. De Nederlandse coach ging in eigen huis met 1-2 ten onder in de Schotse derby, die werd ontsierd door een glasincident.

Rangers kwam uitstekend uit de startblokken in het uitverkochte Ibrox Stadium in Glasgow. Na amper drie minuten spelen schoot Aaron Ramsey de formatie van Van Bronckhorst van dichtbij op voorsprong.

De thuisploeg kon niet lang genieten van de 1-0. Vier minuten later was het alweer gelijk via Tom Rogic, die in de rebound profiteerde van matig keeperswerk van Rangers-doelman Allan McGregor. Op slag van rust maakte Cameron Carter-Vickers er na geklungel in de Rangers-defensie zelfs 1-2 van.

Vlak voor de start van de tweede helft vond er een bizar incident plaats in het stadion van Rangers FC. In het strafschopgebied van Celtic-doelman Joe Hart werden verschillende glasscherven gevonden, die waarschijnlijk vanaf de tribunes op het veld waren gegooid. Stewards gingen het veld meter voor meter af om het glas weg te halen.

Na het oponthoud werd er niet meer gescoord in de Old Firm, waardoor koploper Celtic met 1-2 won en Van Bronckhorst de Schotse landstitel verder uit zicht ziet raken. Met nog zes wedstrijden te gaan hebben 'The Bhoys' een voorsprong van zes punten op nummer twee Rangers FC.

Voor Van Bronckhorst was het alweer zijn tweede nederlaag in de Old Firm als trainer van Rangers FC. In februari verloor hij met 3-0 op Celtic Park. Over twee weken treffen de aartsrivalen elkaar opnieuw in de halve finales van de Schotse beker.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van het glasincident te bekijken.