Go Ahead Eagles heeft hekkensluiter PEC Zwolle zondag dieper in de zorgen gedrukt. Philippe Rommens zorgde in de blessuretijd van de IJsselderby voor de enige treffer van de wedstrijd (0-1), waardoor de ploeg uit Deventer zo goed als zeker is van lijfsbehoud in de Eredivisie.

PEC kwam goed uit de startblokken voor eigen publiek en kreeg na amper tien minuten de eerste grote kans, maar Djavan Anderson raakte na een vloeiende aanval de lat. Na een half uur was ook Go Ahead dicht bij een doelpunt. Isac Lidberg kon binnenkoppen na een afgemeten voorzet, maar de Zweedse spits knikte naast.

In de tweede helft daalde het niveau drastisch in Zwolle, waar de wedstrijd zelfs even stilgelegd moest worden door van de tribune afkomstige blauwe rook van vuurwerk. Niet lang daarna drong PEC aan. Na een rollertje van Daishawn Redan raakte Sai van Wermeskerken de paal met een hard afstandsschot. Gervane Kastaneer scoorde in de rebound, maar stond meters buitenspel.

Go Ahead liet in de tweede helft vrijwel niets zien en moest vooral tegenhouden, maar wist door een spaarzaam hoogtepunt in de 93e minuut wel te winnen. Rommens kreeg aan de rand van het strafschopgebied de tijd om uit te halen en liet doelman Kostas Lamprou kansloos met een schitterend gekruld schot in de linkerbovenhoek.

De Belgische middenvelder bezorgde PEC zo de derde nederlaag op rij, nadat ook Feyenoord (1-2) en FC Twente (1-0) te sterk waren voor de geplaagde 'Blauwvingers'. Nummer vijftien Willem II, dat zaterdagavond in De Kuip verloor van Feyenoord (2-0), heeft nu drie punten meer dan de hekkensluiter.

Ook Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard staan nog boven PEC en hebben respectievelijk drie en twee wedstrijden minder gespeeld dan PEC. Sparta speelt om 14.30 uur thuis tegen sc Heerenveen en Fortuna ontvangt Heracles Almelo. Go Ahead Eagles is met 33 punten zo goed als zeker van nog een seizoen in de Eredivisie.