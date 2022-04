FC Twente knokte zich zaterdagavond in een spektakelstuk tegen PSV naar een punt (3-3) en kreeg na afloop applaus van het publiek, maar van enige blijdschap is geen sprake bij de club uit Enschede. De spelers kunnen nog amper geloven dat ze een 3-0-voorsprong uit handen hebben gegeven in De Grolsch Veste.

"Het was een geweldige voetbalavond. Een enerverend potje waar alles in zat, maar zo zonde dat we 'm niet winnend af hebben kunnen sluiten. Het is klote dat de gelijkmaker in de laatste minuut viel. Echt ongelooflijk", baalde aanvoerder Robin Pröpper in gesprek met ESPN.

In het eerste half uur wist FC Twente zeer verrassend over PSV heen te walsen en leidde de thuisploeg al met 3-0. Door goals van Joey Veerman en Cody Gakpo knokten de Eindhovenaren zich terug in de wedstrijd en uitgerekend door een fout van uitblinker Lars Unnerstall kon Olivier Boscagli in extremis de 3-3 binnenkoppen.

"We krijgen het hele seizoen weinig doelpunten tegen. Als je dan met 3-0 voor komt, mag dit niet gebeuren", vindt Pröpper. "Onze krachten vloeiden ook wel weg na de dertigste minuut. Het is gewoon zo zonde. Er zat niet meer in dat dit, helaas. Het voelt als een teleurstelling, terwijl we toch een punt hebben gepakt tegen PSV."

Aanvoerder Robin Pröpper vindt dat FC Twente de 3-0-voorsprong nooit meer uit handen had mogen geven. Aanvoerder Robin Pröpper vindt dat FC Twente de 3-0-voorsprong nooit meer uit handen had mogen geven. Foto: Pro Shots

Vlap: 'Het doet nog zoveel pijn'

Unnerstall leidde weliswaar de gelijkmaker in door een luchtduel te verliezen, maar de keeper was niet de enige die zich kon aantrekken dat FC Twente een ruime voorsprong uit handen gaf. Michel Vlap, de maker van de 3-0, kreeg het in de 65e minuut bij een 3-2-stand voor elkaar om van heel dichtbij op de lat te schieten.

"Ik voel die misser nu nog steeds. Het doet nog zoveel pijn", zei een schuldbewuste Vlap. "We hoopten na rust weer het verschil te maken en die kans kreeg ik, maar dan schiet je op de lat. Dat is wel een beetje pech. Helaas hoort dit ook bij voetbal."

"We herpakten ons wel heel snel na de 3-2 en daarom is het zonde dat we toch 3-3 spelen. Voor het publiek is het een prachtige voetbalavond geweest. Het gekke is: we pakken een punt tegen PSV, maar in de kleedkamer is er alleen teleurstelling."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie