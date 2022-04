Brentford-trainer Thomas Frank genoot zaterdag in de uitwedstrijd tegen Chelsea (1-4) met volle teugen van zijn hele ploeg, maar nog net iets meer van Christian Eriksen. De middenvelder is bijna tien maanden na zijn hartstilstand weer op zijn oude niveau en maakte op Stamford Bridge zijn eerste doelpunt voor de Premier League-club.

"Christian is een topspeler met een waanzinnig karakter. Hij brengt kwaliteit en rust in het team", zei Frank na de verrassende overwinning op Chelsea in gesprek met Sky Sports. "Je kan de bal aan Christian geven, want hij vindt altijd wel een oplossing."

De dertigjarige Eriksen zette Brentford aan het begin van de tweede helft op een 1-2-voorsprong in Londen. De Deen liep zich vrij bij een counter en kreeg de bal precies op tijd van Bryan Mbeumo, zodat hij van dichtbij doelman Édouard Mendy kon kloppen.

Het was zijn eerste doelpunt in pas zijn vierde wedstrijd voor Brentford, dat Eriksen in januari transfervrij vastlegde. De oud-Ajacied stond onder contract bij Internazionale, maar in Italië is het verboden om met een inwendige defibrillator te spelen. Daarop besloot de club uit de Serie A zijn contract te ontbinden.

Christian Eriksen maakte tegen Chelsea zijn eerste doelpunt voor Brentford. Foto: Getty Images

'Het is een sprookje dat maar voortduurt'

In de interlandperiode liet Eriksen ook al vlagen van zijn oude topvorm zien. In de oefenwedstrijd van Denemarken tegen Oranje schoot hij als invaller fraai raak en enkele dagen later kwam Eriksen ook tegen Servië tot scoren. Dat deed hij uitgerekend in het stadion waar hij op 12 juni 2021 een hartstilstand kreeg.

Brentford-trainer Frank had niet verwacht dat Eriksen al zo snel op zijn oude niveau zou zijn. "Zijn hele lichaam is natuurlijk gecheckt en fysiek zat het goed. Daarnaast was Christian vastberaden om naar het WK te gaan. Toch wisten we van tevoren niet hoe snel hij daadwerkelijk terug zou keren op dit niveau."

"Het is indrukwekkend hoe snel het is gegaan. Dit is een sprookje dat maar voortduurt en daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. Ik heb ook tegen hem gezegd dat ik blij ben dat hij na zijn doelpunten voor Denemarken nog wat goals voor ons heeft bewaard", aldus Frank.

