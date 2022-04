Joël Drommel heeft er spijt van dat hij zaterdagavond na het 3-3-gelijkspel van PSV bij FC Twente impulsief besloot een ereronde te maken voor de thuisfans. De oud-keeper van de tukkers was met twee fouten verantwoordelijk voor het puntenverlies van de Eindhovenaren, die daardoor verder achteropraakten bij koploper Ajax.

"Er werd geklapt voor me. Ik heb hier toch zeven jaar gezeten en na mijn vertrek niet echt afscheid kunnen nemen. Het is ook een tijd geleden dat ik hier in een vol stadion heb gespeeld", verklaarde Drommel in gesprek met ESPN zijn keuze voor een ereronde door De Grolsch Veste.

"Het was een klein rondje, maar ik weet niet of het echt slim was. Na zo'n wedstrijd is dat misschien niet zo handig. Ik speelde geen goede wedstrijd, dus het was slim geweest om het op een ander moment te doen. Het had ook volgend jaar of een andere keer gekund."

Het is een understatement om te zeggen dat de 25-jarige Drommel een ongelukkige wedstrijd beleefde. De keeper, dit seizoen vaker onderwerp van discussie, kwam in de dertiende minuut ver uit zijn doel, maar was te laat bij de bal. Daardoor kon Ricky van Wolfswinkel op aangeven van Dimitrios Limnios in een leeg doel binnenwerken.

Zes minuten later scoorde Van Wolfswinkel opnieuw, terwijl zijn lage schot door het midden een prooi had moeten zijn voor Drommel. "We begonnen heel slecht, vooral ik. De twee goals waren mijn fouten, dus natuurlijk baalde ik. Het was best vroeg in de wedstrijd en dat mag niet gebeuren."

'Deze komt hard aan, maar we blijven vechten'

Zijn fouten in Enschede passen in het vooralsnog moeizame eerste seizoen van Drommel bij PSV. De Noord-Hollander, die afgelopen zomer voor circa 3,5 miljoen euro werd overgenomen van FC Twente, had de laatste weken juist het idee op de goede weg te zijn.

"Voor de internationale break had ik drie keer achter elkaar de nul gehouden. Dan komt deze hard aan, maar we blijven vechten. Teamgenoten zeiden ook tegen me: koppie omhoog. Het seizoen is nog zo'n zes tot acht weken, alles is nog mogelijk", aldus Drommel.

Hoewel de geplaagde doelman voor een groot deel verantwoordelijk was voor het puntenverlies van PSV, werd hij door ploeggenoten uit de wind gehouden. "Het is een teamsport en we maken allemaal fouten. We moeten hem steunen als hij een fout maakt en beter reageren als team", zei Cody Gakpo.

"Het was een speciale wedstrijd voor hem, om voor het eerst in het stadion van zijn oude club te spelen", voegde trainer Roger Schmidt toe. "Dan hoop je dat je een geweldige wedstrijd speelt, dat is hem niet gelukt. Maar het was niet alleen Drommel die niet top speelde vandaag. Veel spelers waren vandaag niet op hun best."

Door het spectaculaire gelijkspel van PSV bij FC Twente is de achterstand van de Eindhovenaren op koploper Ajax opgelopen tot vier punten. De Amsterdammers boekten zaterdagavond een zwaarbevochten overwinning op FC Groningen: 1-3.

