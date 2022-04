Bryan Linssen kwam zaterdag in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Willem II weer eens tot scoren voor Feyenoord. De aanvaller, die ruim een kwartier voor tijd inviel, besliste het duel in blessuretijd.

"Het is altijd frustrerend als je op de bank zit. Zeker vandaag, als je ziet dat het niet zo lekker loopt", zei Linssen bij ESPN. "Hoe langer je dan op de nul blijft staan, hoe ongeduldiger je wordt."

Linssen verloor zijn basisplaats bij Feyenoord aan Cyriel Dessers en maakte zijn laatste competitietreffers op 22 december. Daarna kwam hij alleen nog een keer tot scoren in het Conference League-duel met FK Partizan.

Feyenoord domineerde in De Kuip en kwam tot maar liefst dertig doelpogingen, maar het duurde lang voordat de eerste goal viel. Luis Sinisterra tekende halverwege de tweede helft voor de bevrijdende 1-0, waarna Linssen in de 92e minuut dus aan alle onzekerheid een einde maakte.

Vanaf de bank zat Linssen dat zijn ploeg moeite had om de krachtsverhoudingen om te zetten in een doelpunt. Volgens hem is dat een repeterend verhaal. "Dat is al het hele seizoen zo. Wij krijgen heel veel kansen en komen tot heel veel doelpogingen, maar we scoren te weinig. Dat komt door het spel dat we spelen. Zo hebben we al veel resultaten laten lopen dit jaar. En vandaag ging het ook zo."

Feyenoord viert de overwinning op Willem II. Foto: Pro Shots

Slot baalt van onzorgvuldige afwerking

Feyenoord-trainer Arne Slot vond dat zijn ploeg tegen Willem II vooral onzorgvuldig was in de afwerking. "In de eerste helft hebben we zo vaak op doel geschoten en op sommige momenten waren we wat ongecontroleerd", zei hij. "Je kunt beter geplaatst schieten, nu was het vaak wel heel wild. Het is een kwestie van even een rustig moment vinden en even inhouden. Maar dat is ook een kwaliteit van een speler."

Slot baalde ervan dat het zo lang duurde tot de openingstreffer viel. "Het duurde weer te lang voordat we het verschil in de wedstrijd maakten. Maar dat is een repeterend verhaal en daardoor bleef het tot de laatste seconde spannend. Terwijl zij, gechargeerd gezegd, minder dan een minuut op onze helft zijn geweest."

Desondanks keek de coach met een tevreden gevoel terug op de wedstrijd. "Het was goed om te zien hoe goed gedisciplineerd we gespeeld en verdedigd hebben. Op een moment na hebben we niets weggegeven en ik ben blij dat die bal er niet in ging. Bovendien hebben we voldoende gecreëerd. Aan het eind van de rit is het best een prima overwinning."

Feyenoord bezet de derde plaats in de Eredivisie met drie punten voorsprong op AZ en FC Twente. De nummer drie van de ranglijst plaatst zich sowieso voor de derde voorronde van de Conference League. Als Ajax en PSV eerste en tweede worden, gaat de nummer drie naar de laatste voorronde van de Europa League.

