Royal Antwerp FC heeft zaterdag de eerste wedstrijd sinds de aanstelling van Marc Overmars als technisch directeur gewonnen. De Belgische club was in de Jupiler Pro League te sterk voor OH Leuven: 0-1.

Abdoulaye Seck kroonde zich tot matchwinner in Den Dreef. De Senegalees maakte kort voor rust het enige doelpunt van de wedstrijd.

Overmars moest begin februari vertrekken als directeur voetbalzaken bij Ajax toen bleek dat hij gedurende een langere periode grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's had gestuurd. Amper twee maanden later werd hij door Antwerp aangesteld als technisch directeur.

Die aanstelling kwam voor veel mensen te snel. Zo hadden fans van Antwerp zaterdag tegen Leuven een opblaaspenis de tribunes mee opgenomen. Ook zongen ze enkele liedjes over Overmars, zoals "Marc, mag ik je foto? En doe er ook een dickpic bij".

Volgens Belgische media was Overmars zelf niet bij de wedstrijd tussen Leuven en Antwerp aanwezig.

Antwerp bezet de derde plaats in de Jupiler Pro League en heeft zeven punten minder dan nummer twee Club Brugge. Royale Union Saint-Gilloise gaat aan kop in de Belgische competitie.

