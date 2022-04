Feyenoord heeft zaterdag een moeizame zege geboekt op laagvlieger Willem II: 2-0. De Rotterdammers passeerden de uitblinkende keeper Timon Wellenreuther twee keer in de tweede helft en liepen twee punten in op nummer twee PSV.

Feyenoord domineerde in De Kuip en kwam tot dertig doelpogingen, maar het duurde lang voordat de eerste goal viel. Luis Sinisterra tekende halverwege de tweede helft voor de bevrijdende 1-0, waarna invaller Bryan Linssen in de 92e minuut aan alle onzekerheid een einde maakte.

Feyenoord blijft door de achttiende competitiezege van het seizoen de nummer drie van de Eredivisie met drie punten voorsprong op AZ, dat eerder op zaterdag met 3-1 van Vitesse won.

Het verschil met PSV is nu zeven punten. De Eindhovenaren verspeelden twee punten door een spectaculair gelijkspel bij nummer vijf FC Twente: 3-3.

Duel begint te vroeg, Dessers scoort bijna meteen

De ploegen hadden er zaterdagavond zin in, want de wedstrijd in een goed gevulde Kuip begon een paar minuten eerder dan gepland. Cyriel Dessers was direct bij de les en kreeg binnen tien seconden een grote kans. De volley van de spits van Feyenoord ging net over.

De thuisploeg was veel sterker dan Willem II, maar kwam niet makkelijk door de compacte defensie van de degradatiekandidaat. Reiss Nelson was wel dicht bij zijn eerste Eredivisie-treffer, maar de inzet van de Engelsman werd gered door keeper Wellenreuther. Zo bleef het 0-0, ook doordat vier schoten van rechtsback Marcus Pedersen, die de geblesseerde Lutsharel Geertruida verving, niet tot een treffer leidden.

Het spelbeeld veranderde niet in de tweede helft. Willem II kwam weinig op de helft van Feyenoord, terwijl de Rotterdammers moeite hadden om te scoren. In de 67e minuut zorgde Sinisterra voor de verlossing in De Kuip. De Colombiaan, die woensdag met zijn land nog in Venezuela speelde, schoot na een goede actie met links raak in de korte hoek.

Na een grote kans voor Linssen tien minuten voor tijd (redding van Wellenreuther) kwam Willem II toch nog met een slotoffensief. Aanvoerder Freek Heerkens kreeg een grote mogelijkheid op de gelijkmaker, maar Feyenoord-verdediger Gernot Trauner gooide zich in het baan van de schot. In de blessuretijd profiteerde Linssen van een grote fout van oud-Feyenoord Wessel Dammers en besliste hij het duel: 2-0.

