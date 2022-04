AZ heeft zaterdag goede zaken gedaan in de strijd om de derde plaats in de Eredivisie. De Alkmaarders klopten Vitesse met 3-1 en namen de vierde plek over van FC Twente. FC Utrecht gaf op bezoek bij RKC Waalwijk de zege in de slotfase uit handen bij het debuut van Rick Kruys als interim-coach: 1-1.

Vangelis Pavlidis bracht AZ na ruim een half uur spelen op voorsprong tegen Vitesse. De Griek speelde zich na wat kap- en draaiwerk vrij en schoot via een Vitesse-verdediger raak. Vroeg in de tweede helft kwam de thuisploeg op 2-0 via een eigen doelpunt van Jacob Rasmussen, die een harde voorzet van Owen Wijndal in zijn eigen doel werkte.

Vitesse raakte niet van slag door de achterstand en ging op zoek naar de aansluitingstreffer. Die werd na ruim een uur spelen gemaakt door Sondre Tronstad. De Noor frommelde de bal achter Peter Vindahl Jensen.

De Arnhemmers jaagden vervolgens op de gelijkmaker, maar de goal viel zeven minuten voor tijd aan de andere kant. Jesper Karlsson benutte een penalty na een overtreding van Riechedly Bazoer op Pavlidis. In de slotfase was Vitesse nog dicht bij de 3-2 via een hard schot op de paal van Loïs Openda.

Dankzij de overwinning heeft AZ nu evenveel punten als nummer vijf Twente, dat zaterdag met 3-3 gelijkspeelde tegen PSV, en drie punten minder dan nummer drie Feyenoord, dat zaterdag met 2-0 van Willem II won. De nummer drie van de ranglijst plaatst zich sowieso voor de derde voorronde van de Conference League. Als Ajax en PSV eerste en tweede worden, gaat de nummer drie naar de laatste voorronde van de Europa League.

Vitesse bezet de zesde plaats en heeft nu dertien punten achterstand op FC Twente. De nummers vijf tot en met acht plaatsen zich voor de play-offs om Europees voetbal.

Jesper Karlsson schoot AZ uit een penalty op 3-1. Foto: ANP

Utrecht verspeelt zege bij debuut Kruys

In het Mandemakers Stadion kwam RKC al in de zesde minuut tot scoren tegen FC Utrecht. Het doelpunt van Melle Meulensteen werd na tussenkomst van de VAR echter afgekeurd wegens een overtreding.

Elf minuten voor rust bracht Quinten Timber Utrecht wel op voorsprong. De middenvelder haalde met links verwoestend uit bij een snelle counter van de Domstedelingen en liet RKC-doelman Etienne Vaessen kansloos.

Utrecht leek in de tweede helft op weg naar de winst, maar in blessuretijd redde Michiel Kramer een punt voor RKC. De spits scoorde op aangeven van Richard van der Venne.

De Waalwijkers verpestten daarmee het debuut van Kruys. De oud-speler, die als interim-coach werd aangesteld na het ontslag van René Hake, zat voor het eerst op de bank bij Utrecht. Hij krijgt in de Domstad hulp van Dick Advocaat, die als mentor dient.

Door het gelijkspel blijft FC Utrecht zevende. De ploeg van Kruys heeft nu evenveel punten als Vitesse, dat wel een duel minder heeft gespeeld. RKC staat dertiende.

Teleurstelling bij FC Utrecht na het gelijkspel in Waalwijk. Foto: Pro Shots

