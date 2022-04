PSV-aanvoerder Cody Gakpo kon in de eerste helft van het spectaculaire duel met FC Twente alleen maar toekijken hoe zijn ploeg stond te schutteren en op een 3-0-achterstand kwam. De aanvaller kwam na rust in het veld en hielp de Brabanders nog aan een punt: 3-3.

"We zaten in de eerste helft allemaal met frustratie te kijken op de bank", zei Gakpo na de wedstrijd tegen ESPN. "We krijgen drie goals tegen binnen een half uur, dat mag niet gebeuren."

De captain kampte de afgelopen twee weken met een blessure en startte daarom als wisselspeler in de sfeervolle Grolsch Veste. Hij zag dat Twente zijn team volledig overliep en na 25 minuten op 3-0 stond door twee goals van Ricky van Wolfswinkel en een treffer van Michel Vlap.

"We waren slordig aan de bal, niet scherp in de duels en verloren bijna iedere tweede bal", zei Gakpo over de dramatische start van PSV. "We moeten goed analyseren wat er misging, het is lastig om daar zo vlak na de wedstrijd al iets over te zeggen."

'Op deze manier blijven we niet in de titelrace'

Joey Veerman tekende al voor rust voor de aansluitingstreffer, waarna Gakpo aan het begin van de tweede helft voor de 3-2 zorgde. In de vierde minuut van de blessuretijd bezorgde verdediger Olivier Boscagli PSV nog een punt.

Desondanks was er vooral teleurstelling bij Gakpo. Koploper Ajax won eerder op de avond met 1-3 van FC Groningen en heeft nu vier punten voorsprong op nummer twee PSV.

"Van 3-0 terugkomen tot 3-3 is prima, maar we willen in de titelrace blijven en dat lukt op deze manier niet", aldus Gakpo. "We wisten dat Ajax gewonnen had, dat hadden wij ook gewoon moeten doen. Nu hebben we het nagelaten om aan te haken."

