PSV heeft zaterdag ondanks een spectaculaire comeback tegen FC Twente dure punten verspeeld in de titelstrijd. De Eindhovenaren knokten zich in Enschede terug van een vroege 3-0-achterstand: 3-3.

Het verschil tussen Ajax en PSV is opgelopen tot vier punten, met nog zes wedstrijden te gaan. De Amsterdammers wonnen eerder op zaterdag de uitwedstrijd tegen FC Groningen met 1-3.

PSV leek in Enschede al na 25 minuten kansloos voor een goed resultaat. Twente overrompelde de titelkandidaat en kwam door twee doelpunten van Ricky van Wolfswinkel en een van Michel Vlap op een sensationele 3-0-voorsprong.

Joey Veerman bracht PSV nog in de eerste helft enigszins terug in de wedstrijd, maar de spanning keerde pas echt terug na de 3-2 van invaller Cody Gakpo vroeg in de tweede helft. In de 94e minuut bezorgde verdediger Olivier Boscagli PSV alsnog een punt.

Het is voor het eerst in de historie van de Eredivisie dat PSV na een 3-0-achterstand een nederlaag weet te voorkomen. Dit seizoen is het pas de tweede remise van de Brabanders in competitieverband, na de 1-1 tegen sc Heerenveen.

Twente komt door het gelijkspel in punten gelijk met nummer drie Feyenoord, dat wel een duel minder heeft gespeeld. De Rotterdammers spelen vanavond thuis tegen Willem II.

Michel Vlap zette PSV na minder dan een half uur spelen op 3-0. Foto: ANP

Drommel heeft aandeel in slechte start PSV

PSV beleefde een zeldzaam slechte start in Enschede en dat was mede te wijten aan Joël Drommel. De dit seizoen veel bekritiseerde doelman schatte na een klein kwartier spelen een diepe bal op Dimitrios Limnios helemaal verkeerd in, waarna het voor Van Wolfswinkel een koud kunstje was om te scoren.

Even daarvoor was Drommel nog gered door de VAR toen hij de mist in ging bij een vrije trap van oud-PSV'er Michal Sadílek. Joshua Brenet, die scoorde uit de rebound, bleek hands gemaakt te hebben.

Het was geen wake-upcall voor de ploeg van trainer Roger Schmidt. De thuisploeg was heer en meester en verdubbelde via opnieuw Van Wolfswinkel de score. De spits werd uitstekend de diepte ingestuurd door Daan Rots en maakte het oog in oog met Drommel af.

Na 25 minuten leek Twente de wedstrijd helemaal te beslissen. Vlap stond aan het einde van een flitsende aanval en tikte van dichtbij raak.

Olivier Boscagli, maker van de 3-3, omhelst zijn voormalig PSV-collega Lars Unnerstall. Olivier Boscagli, maker van de 3-3, omhelst zijn voormalig PSV-collega Lars Unnerstall. Foto: ANP

Boscagli zorgt voor passend slot in spektakelstuk

De ruime voorsprong bleek voor Twente het sein om gas terug te nemen en dat gaf PSV de kans om zich terug te knokken in de wedstrijd. Na een geplaatst schot van Joey Veerman keerde na ruim een half uur spelen het geloof weer helemaal terug.

Het inbrengen van Gakpo, Noni Madueke en André Ramalho gaf PSV aan het begin van de tweede helft een nieuwe impuls. Gakpo bewees meteen zijn waarde door in de 53e minuut na een voorzet van Mario Götze voor de aansluitingstreffer te tekenen.

Tien minuten later dacht Gakpo er zelfs 3-3 van te maken, maar de van een blessure teruggekeerde aanvaller bleek net buitenspel te staan. Aan de andere kant liet Vlap met een schot op de lat de kans liggen om de wedstrijd in het slot te gooien.

De jacht van PSV op de gelijkmaker werd uiteindelijk toch beloond. Nadat Madueke de paal had geraakt, zorgde Olivier Boscagli (na een fout van de verder sterk keepende Lars Unnerstall) met de 3-3 voor een passend slot van het spektakelstuk.