Karim Benzema heeft zaterdag in La Liga een hoofdrol voor zich opgeëist in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd van Real Madrid tegen RC Celta. De Fransman miste een strafschop, maar schoot er ook twee raak en hielp zijn ploeg zo aan een moeizame zege.

Benzema mocht in de negentiende minuut voor het eerst aanleggen vanaf 11 meter en hij scoorde: 0-1 Vijf minuten voor rust dacht Celta de 1-1 te maken, maar het doelpunt van Thiago Galhardo werd op advies van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Vroeg in de tweede helft kwam Celta wel op gelijke hoogte via Nolito. Benzema kreeg even later de uitgelezen kans om Real weer op voorsprong te brengen, maar ditmaal belandde de inzet vanaf de strafschopstip via Celta-doelman Matías Dituro op de paal.

Vijf minuten later kreeg de spits een herkansing vanaf 11 meter en maakte hij zijn fout goed: 1-2. In het vervolg van de wedstrijd gaf Real de overwinning niet meer uit handen.

Benzema bracht zijn doelpuntentotaal in La Liga op 216 en evenaarde daarmee clublegende Alfredo Di Stéfano, de nummer drie op de topscorerslijst voor Real in de Spaanse competitie. Alleen Cristiano Ronaldo (311) en Raúl (228) scoorden vaker voor 'De Koninklijke' in La Liga.

Vreugde bij Real Madrid na de 1-2. Vreugde bij Real Madrid na de 1-2. Foto: AP

Real riant aan kop in La Liga

Met de zege op Celta revancheerde Real zich voor de afstraffing van twee weken geleden in 'El Clásico' tegen FC Barcelona (0-4). De ploeg van coach Carlo Ancelotti gaat riant aan kop in La Liga. De voorsprong op nummer twee Sevilla, dat zondag op bezoek gaat bij Barcelona, is twaalf punten.

Eerder op de dag ging subtopper Villarreal verrassend met 2-0 onderuit bij laagvlieger Levante. Arnaut Danjuma Groeneveld speelde tot een kwartier voor tijd mee bij de bezoekers.

Nummer vier Atlético Madrid speelt later op de avond nog thuis tegen Deportivo Alavés (aftrap 21.00 uur).

Ryan Babel maakte zijn tweede doelpunt dit seizoen in de Süper Lig. Ryan Babel maakte zijn tweede doelpunt dit seizoen in de Süper Lig. Foto: AP

Babel scoort voor middenmoter Galatasaray

In Turkije had Ryan Babel een belangrijk aandeel in een overwinning van Galatasaray op Fatih Karagümrük. Nadat Bafetimbi Gomis de score had geopend, bepaalde de 69-voudig Oranje-international de eindstand op 2-0.

Voor Babel is het pas zijn tweede competitiedoelpunt van het seizoen. De aanvaller was ook trefzeker tegen Olympique Marseille in de Europa League. In dat toernooi werd de club uit Istanbul in de achtste finales uitgeschakeld door Barcelona.

Galatasaray is bezig aan een zeer teleurstellend seizoen. De Turkse topclub staat als nummer twaalf slechts in de middenmoot. Karagümrük, waar Derrick Luckassen (voormalig AZ en PSV) in de basis stond, is de nummer tien.