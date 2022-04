Feyenoord neemt het zaterdagavond op tegen Willem II met Marcus Pedersen als rechtsback. De Noor vervangt de geblesseerde Lutsharel Geertruida. Jens Toornstra heeft koorts en zit niet bij de selectie.

Opstelling Feyenoord Marciano; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökçü; Nelson, Dessers, Sinisterra

Opstelling Willem II Wellenreuther; Owusu, Dammers, Köhn, Nelom; Saddiki, Heerkens, Roemeratoe; Nunnely, Hornkamp, Kabangu

Trainer Arne Slot hoeft niet nog meer te puzzelen in zijn verdediging. Linksback Tyrell Malacia, die dinsdag licht geblesseerd raakte in de oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Duitsland, blijkt op tijd hersteld.

Op het middenveld keert Orkun Kökçü terug van een schorsing. Hij vormt samen met Fredrik Aursnes en Guus Til de middelste linie. Ofir Marciano neemt onder de lat opnieuw de plek in van de langdurig geblesseerde Justin Bijlow.

De voorhoede van Feyenoord wordt gevormd door Reiss Nelson, Cyriel Dessers en Luis Sinisterra. Die laatste was afgelopen week nog basisspeler in de WK-kwalificatiewedstrijden van Colombia tegen Bolivia en Venezuela. Bryan Linssen zit op de bank.

De wedstrijd in De Kuip begint om 21.00 uur. Voor Feyenoord, dat een ruime achterstand heeft op Ajax en PSV, lijkt de derde plaats in de Eredivisie dit seizoen het hoogst haalbare. Willem II is op de vijftiende plaats verwikkeld in een degradatiestrijd.

