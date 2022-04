De slotfase van SC Freiburg-Bayern München (1-4) veranderde zaterdag in een chaos doordat Bayern door miscommunicatie bij een wissel korte tijd met twaalf in plaats van elf spelers op het veld stond. De koploper van de Bundesliga verwacht geen straf, al zou de ploeg volgens de regels de zege kunnen kwijtraken.

Bayern stond in de 85e minuut met 1-3 voor toen trainer Julian Nagelsmann een dubbele wissel wilde doorvoeren. Niklas Süle kwam voor de zieke Corentin Tolisso, terwijl Marcel Sabitzer doelpuntenmaker Kingsley Coman moest vervangen.

Coman had alleen niet door dat hij het veld moest verlaten. Scheidsrechter Christian Dingert liet het spel hervatten, waardoor Bayern zeventien seconden met een man te veel speelde. Toen stopte Dingert de wedstrijd weer, nadat hij door Freiburg-verdediger Nico Schlotterbeck op de speler extra was gewezen.

"Ik zag iemand het veld in komen en niemand vertrekken", zei Schlotterbeck na de wedstrijd tegen Sky. "Toen de wedstrijd werd hervat, heb ik direct de spelers van Bayern geteld en daarna de scheidsrechter verteld dat ze met z'n twaalven waren. Ik denk dat hij het anders niet opgemerkt had."

Het duel lag minutenlang stil, terwijl er aan de zijlijn flink gediscussieerd werd over de ontstane situatie. Uiteindelijk werd de wedstrijd met acht minuten blessuretijd, zonder Coman en met elf tegen elf gewoon uitgespeeld. Invaller Sabitzer maakte in de 96e minuut zelfs nog de 1-4 voor Bayern.

Kingsley Coman (links) maakte in de 82e minuut de 1-3. Drie minuten later wist hij niet dat hij van het veld moest en stond Bayern even met twaalf man. Kingsley Coman (links) maakte in de 82e minuut de 1-3. Drie minuten later wist hij niet dat hij van het veld moest en stond Bayern even met twaalf man. Foto: Reuters

Bayern vindt dat situatie geen invloed heeft gehad op duel

Volgens Nagelsmann ontstond de chaos doordat de vierde official het verkeerde nummer omhooghield bij de wissel van Coman. De Fransman speelt met rugnummer 11, maar op het bord stond 29. Dat rugnummer wordt dit seizoen niet gebruikt bij Bayern.

"Het was een vage situatie", zei Nagelsmann op zijn persconferentie. "Tolisso had maagproblemen en rende heel snel naar de kleedkamer. Coman had vervolgens niet door dat hij ook het veld moest verlaten en daardoor stonden we heel even met een speler te veel op het veld. Een bizar moment, dus ik snap dat Freiburg er boos over is en erover praat, maar het heeft de wedstrijd niet veranderd."

Volgens de regels van de Duitse voetbalbond DFB zou Bayern een reglementaire 2-0-nederlaag kunnen krijgen, omdat er korte tijd een niet-speelgerechtigde speler op het veld heeft gestaan. Eerste voorwaarde daarvoor is wel dat Freiburg een protest indient.

Sportief directeur Jochen Saier van Freiburg wilde vlak na de wedstrijd nog niet zeggen of er een protest komt. "Ik kan de gevolgen nu nog niet goed overzien. We moeten eerst even tot rust komen en er goed over nadenken. Het was in ieder geval een heel vreemde situatie, ik heb dit nog nooit meegemaakt."

Bayern-aanvoerder Manuel Neuer maakt zich geen zorgen. "Er is niks belangrijks gebeurd in die handvol seconden dat we met een man te veel waren. Ik verwacht dat onze zege blijft staan."

