Dusan Tadic is na afloop van de met 1-3 gewonnen uitwedstrijd van Ajax tegen FC Groningen diep teleurgesteld in de supporters van de thuisploeg. De Serviër werd meerdere malen uitgefloten door de fans van de noorderlingen.

"Ik vond dat niet goed van de FC Groningen-supporters", baalde Tadic bij ESPN. "Ik heb hier een geweldige tijd gehad. Ajax is mijn droomclub, maar FC Groningen zit in mijn hart."

De 33-jarige aanvaller was met een doelpunt en een assist in de blessuretijd van de eerste helft een van de uitblinkers bij Ajax. De aanvaller werd eerder in de wedstrijd al meerdere malen uitgefloten door de supporters van FC Groningen, waarvoor hij van 2010 tot en met 2012 uitkwam.

"FC Groningen heeft geld aan mij verdiend", vervolgde Tadic. "Ik heb ze blij kunnen maken met mijn spel en de beste resultaten in de historie van de club bezorgd. Dit verdiende ik niet. Ik ben trots dat ik hier heb gespeeld en had tot vandaag nog nooit gejuicht als ik scoorde tegen FC Groningen. Maar dit was heel slecht van ze."

Dusan Tadic benutte op slag van rust een penalty namens Ajax. Dusan Tadic benutte op slag van rust een penalty namens Ajax. Foto: Pro Shots

Ten Hag looft mentaliteit Ajax

Erik ten Hag prees de mentaliteit van zijn ploeg na de overwinning. "Dat gaf de doorslag", zei de trainer van Ajax. "Sinds begin januari hebben we één wedstrijd verloren. Dat toont onze winnaarsmentaliteit aan. Je moet tot het einde blijven doorgaan en acties afmaken. Dat hebben we gedaan."

Ajax kwam halverwege de eerste helft op achterstand door een inzet van Jørgen Strand Larsen. Op slag van rust scoorden de Amsterdammers twee keer uit het niets. Davy Klaassen schoot van dichtbij raak en Dusan Tadic benutte een penalty. Steven Berghuis maakte er vlak voor tijd nog 1-3 van.

"We hebben de laatste weken wat wisselingen in de ploeg. Dan gaan weleens wat automatismen weg", aldus Ten Hag. "We hopen die automatismen in ons spel de komende weken te kunnen terugbrengen door weer in een vastere formatie te spelen. Als we dan deze mentaliteit blijven tonen, dan blijven de overwinningen komen."

Dankzij de overwinning loopt koploper Ajax uit op titelconcurrent PSV. De Eindhovenaren speelden later op de avond ondanks een comeback met 3-3 gelijk bij FC Twente en hebben nu vier punten achterstand.

