Ajax heeft zaterdag een zwaarbevochten overwinning geboekt op FC Groningen. Door twee doelpunten in de blessuretijd van de eerste helft en een in de extra tijd van de tweede helft werd een 1-0-achterstand omgebogen naar een 1-3-zege.

PSV speelde later op zaterdag na een spectaculair duel gelijk tegen FC Twente (3-3), waardoor Ajax twee punten uitliep op de titelrivaal. De Amsterdammers gaan aan kop in de Eredivisie met 69 punten uit 28 wedstrijden. PSV heeft vier punten minder. Er zijn nog zes duels te spelen.

Ajax kwam halverwege de eerste helft op achterstand in de Euroborg door een inzet van Jørgen Strand Larsen. Uit het niets scoorde de ploeg van trainer Erik ten Hag daarna twee keer op slag van rust. Davy Klaassen schoot van dichtbij raak en Dusan Tadic benutte een penalty. Steven Berghuis maakte er vlak voor tijd ook nog 1-3 van.

Voor de interlandperiode ontsnapte Ajax een paar keer op het nippertje aan puntenverlies. Van zowel Feyenoord, SC Cambuur als RKC Waalwijk werd door een laat doelpunt met 3-2 gewonnen, waardoor de voorsprong op PSV intact bleef.

FC Groningen strijdt om deelname aan de play-offs voor een plaats in de Conference League. De ploeg van trainer Danny Buijs, die na het seizoen wordt opgevolgd door Frank Wormuth, staat achtste.

Jørgen Strand Larsen zette Groningen op voorsprong met een diagonaal schot. Jørgen Strand Larsen zette Groningen op voorsprong met een diagonaal schot. Foto: Pro Shots

Klaassen brengt onmachtig Ajax langszij

Ajax kon in de eerste helft niet verbloemen dat het momenteel niet in blakende vorm verkeert. Weliswaar dwarrelde er een als voorzet bedoelde bal van Berghuis op de bovenkant van de lat, maar verder waren de bezoekers onmachtig.

De problemen voor Ajax werden groter toen Groningen in de twintigste minuut de score opende. Strand Larsen werd aangespeeld door Paulos Abraham en maakte, mede door matig optreden van doelman André Onana, zijn twaalfde doelpunt van het seizoen.

Ajax leek met een achterstand de kleedkamer op te moeten zoeken, maar uit het niets viel bij het ingaan van de blessuretijd de gelijkmaker. Na een subtiele pass van Tadic schoot Klaassen raak.

Bas Nijhuis geeft Ajax een penalty, nadat hij al voor de rust heeft gefloten. Bas Nijhuis geeft Ajax een penalty, nadat hij al voor de rust heeft gefloten. Foto: Pro Shots

Ajax scoort door ingrijpen VAR na rustsignaal

Het bleek het begin van een bijzondere omkeer, want nog voor de rust sloeg Ajax een tweede keer toe. Groningen-verdediger Damil Dankerlui ging in de fout door een voorzet van Noussair Mazraoui met zijn arm te blokken.

Scheidsrechter Bas Nijhuis liet het moment passeren en floot voor de rust, maar werd door de VAR op andere gedachten gebracht. Tadic benutte het buitenkansje, terwijl er al 52 minuten op de klok stonden.

Aan het begin van de tweede helft moest Nijhuis de wedstrijd even stilleggen, omdat aanhangers van Groningen rookbommen en vuurwerk op het veld gooiden. Ajax kreeg na de onderbreking wat meer grip op de wedstrijd, al kon de ploeg pas na de 1-3 van Berghuis in de 91e minuut opgelucht ademhalen. Ruim twee uur later kwam er door het puntenverlies van PSV in Enschede nog meer goed nieuws voor Ajax.

