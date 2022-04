PSV begint zaterdag zonder Cody Gakpo aan de uitwedstrijd tegen FC Twente. Jordan Teze, Érick Gutiérrez en Ibrahim Sangaré verschijnen wel aan de aftrap bij de Eindhovenaren.

Opstelling FC Twente Unnerstall; Brenet, Pröpper, Pleguezuelo, Smal; Sadílek, Zerrouki; Rots, Vlap, Limnios; Van Wolfswinkel

Opstelling PSV Drommel; Mauro Júnior, Teze, Boscagli, Max; Gutiérrez, Sangaré; Doan, Götze, Veerman; Zahavi

Gakpo start op de bank bij PSV. De aanvaller haakte deze week geblesseerd af bij het Nederlands elftal en was een twijfelgeval voor het duel met Twente.

Ook was het onzeker of Teze, Gutiérrez en Sangaré konden meespelen. Zij keerden alle drie met lichte klachten terug van de interlandperiode. Verder begint PSV met de verwachte namen aan de wedstrijd in De Grolsch Veste.

PSV staat tweede en heeft twee punten achterstand op koploper Ajax, dat op dit moment bezig is aan de uitwedstrijd tegen FC Groningen. De ploeg van coach Roger Schmidt won de laatste zes competitieduels.

FC Twente is de nummer vier van de ranglijst en heeft een punt achterstand op Feyenoord, dat om 21.00 uur Willem II ontvangt. De tukkers zijn aan een sterke reeks bezig en wonnen hun laatste vier competitiewedstrijden.

De ontmoeting tussen FC Twente en PSV begint zaterdag om 18.45 uur in Enschede en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

