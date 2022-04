Bayern München blijft ook na dit weekeinde stevig aan kop in de Bundesliga. De Duitse recordkampioen bezorgde het SC Freiburg van de Nederlandse keeper Mark Flekken zaterdag de eerste thuisnederlaag van 2022: 1-4.

Flekken beleefde geen al te gelukkige middag. De doelman, die deze week bij het Nederlands elftal tegen zowel Denemarken als Duitsland onder de lat stond, tastte na een uur spelen helemaal mis bij een vrije trap van Joshua Kimmich. Leon Goretzka profiteerde en opende de score.

De thuisploeg was die tegenslag snel te boven en kwam vijf minuten later via Nils Petersen langszij. De laatste twintig minuten waren echter volledig voor de bezoekers uit München. Serge Gnabry maakte er 1-2 van nadat Nico Schlotterbeck, zijn collega bij de nationale ploeg van Duitsland, een hoge bal verkeerd had ingeschat.

Bij de 1-3 van Bayern ging Flekken net als bij het openingsdoelpunt niet vrijuit. Hij liet zich kloppen door een houdbaar schot van Kingsley Coman in de korte hoek. In blessuretijd maakte Marcel Sabitzer er ook nog 1-4 van.

De wedstrijd in het Europa-Park Stadion kende een tumultueus slot. Scheidsrechter Christian Dingert legde het spel minutenlang stil omdat Bayern korte tijd met twaalf man op het veld zou hebben gestaan. Na een discussie met beide trainers werd het duel uitgespeeld. Het is onduidelijk of het voorval nog een staartje krijgt.

Bayern heeft nu een voorsprong van negen punten op nummer twee Borussia Dortmund, dat om 18.30 uur thuis aantreedt tegen RB Leipzig. Freiburg staat als nummer vijf keurig in de subtop.

Bakker stevig op derde plaats met Leverkusen

Bayer Leverkusen staat achter de titelrivalen stevig op de derde plaats. Met Mitchel Bakker in de basis werd met 2-1 gewonnen van degradatiekandidaat Hertha BSC. Lucas Alario en Karim Bellarabi scoorden voor de thuisploeg.

Nick Viergever en Jetro Willems stevenen met Greuther Fürth af op degradatie, al pakten de Nederlandse verdedigers wel voor de tweede keer dit seizoen een punt in een uitduel. Op bezoek bij Eintracht Frankfurt bleef het 0-0.

Desondanks blijft de situatie voor de hekkensluiter vrij uitzichtloos. Het gat met Arminia Bielefeld en Hertha BSC is met nog zes wedstrijden te gaan tien punten. De onderste twee clubs in Duitsland degraderen direct, de nummer zestien speelt een play-off.

