Leicester City heeft zaterdag in de aanloop naar het eerste duel met PSV in de Conference League gelijkgespeeld tegen Manchester United (1-1). Brentford zorgde mede door een goal van Christian Eriksen voor een stunt tegen Chelsea (1-4-zege) en koploper Manchester City klopte Burnley: 0-2.

Kelechi Iheanacho zette Leicester na een uur met een kopbal op voorsprong tegen Manchester United, maar drie minuten later maakte Fred alweer gelijk.

Het was voor de Braziliaan zijn honderdste duel voor United, dat zesde blijft in de Premier League. Nummer vier Arsenal heeft drie punten meer en heeft bovendien nog twee duels tegoed. De eerste vier ploegen van de Premier League plaatsen zich voor de Champions League. Leicester staat negende.

Bij United, dat al voor de negende keer dit seizoen gelijkspeelde in de competitie, ontbrak Cristiano Ronaldo in de selectie vanwege ziekte.

Leicester ontvangt PSV donderdag in de kwartfinales van de Conference League. Een week later treffen de clubs elkaar in Eindhoven.

Manchester United leed voor de zestiende keer in dertig duels puntenverlies dit Premier League-seizoen. Manchester United leed voor de zestiende keer in dertig duels puntenverlies dit Premier League-seizoen. Foto: AP

Pijnlijke nederlaag voor Chelsea

Bij Chelsea-Brentford stond het bij rust nog 0-1, maar in de tweede helft ging het snel. In de 48e minuut scoorde Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger met een fraai schot van afstand.

Het antwoord van Brentford liet niet lang op zich wachten: de nummer veertien van de Premier League scoorde in de 50e minuut (Vitaly Janelt), in de 54e minuut (Eriksen) en in de 60e minuut (weer Janelt). Voor Eriksen betekende het zijn eerste goal in dienst van Brentford.

Een paar minuten voor tijd maakte Yoane Wissa er 1-4 van, waardoor Chelsea zeer verrassend de grootste nederlaag van dit seizoen leed. De Champions League-winnaar lijkt definitief af te haken in de strijd om het kampioenschap: de achterstand op Manchester City bedraagt nu dertien punten.

De Duitser Vitaly Janelt was met twee goals de grote man bij Brentford. De Duitser Vitaly Janelt was met twee goals de grote man bij Brentford. Foto: Getty Images

City volgende week als koploper naar Liverpool

City beleefde zelf een vrij eenvoudige middag. De koploper begon voortvarend aan het duel met Burnley en kwam snel op een 0-2-voorsprong. Kevin De Bruyne opende na vijf minuten de score met een knappe halve volley. Na 25 minuten scoorde Ilkay Gündogan op aangeven van rechtsbuiten Raheem Sterling de 0-2.

Manchester City had bijna 80 procent van het balbezit en kwam de gehele tweede helft niet in de problemen tegen Burnley, waar Wout Weghorst na tachtig minuten gewisseld werd. In de 79e minuut verzuimde invaller Gabriel Jesus om er 0-3 van te maken; zijn inzet belandde op de paal.

De overwinning betekent dat 'The Citizens' volgende week als koploper de huidige nummer twee Liverpool ontvangen. De ploeg van trainer Jürgen Klopp won eerder op zaterdag met 2-0 van Watford.

Overige uitslagen Premier League Leeds United-Southampton: 1-1

Wolverhampton Wanderers-Aston Villa: 2-1

Brighton & Hove Albion-Norwich City: 0-0

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand van de Premier League