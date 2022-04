Liverpool heeft zaterdag met dank aan doelpunten van Diogo Jota en Fabinho met 2-0 gewonnen van Watford. De ploeg van Virgil van Dijk is daardoor weer koploper in de Premier League, al kan Manchester City de eerste plaats later op de dag weer overnemen.

Uitblinker bij Liverpool was Jota, die in de 22e minuut de 1-0 maakte met een knappe kopbal na een voorzet van rechtsachter Joe Gomez. Het was voor de Portugese aanvaller alweer de twintigste goal van het seizoen in veertig wedstrijden.

Watford strijdt tegen degradatie en op Anfield was te zien waarom. De ploeg van de ervaren manager Roy Hodgson kon de hele wedstrijd niet overtuigen en kwam tot slechts vijf schoten, tegen twintig voor Liverpool. Een overtreding van Watford-verdediger Juraj Kucka op Jota werd kort voor tijd na ingrijpen van de VAR bestraft met een penalty. Penaltyspecialist Fabinho schoot raak: 2-0.

Liverpool speelde een goede wedstrijd, maar het was niet de middag van sterspeler Mohamed Salah. In de 69e minuut kwam Sadio Mané, die op de bank begon nadat hij te laat was teruggekeerd van interlandverplichtingen, Salah vervangen. Van Dijk speelde de gehele wedstrijd.

Fabinho schiet in de laatste minuut van de officiële speeltijd overtuigend de 2-0 binnen. Foto: Getty Images

Aanstaand weekend kraker in onverwachte titelrace

Het verschil tussen koploper Liverpool en Manchester City bedraagt nu twee punten, al hebben 'The Citizens' wel een wedstrijd minder gespeeld.

De ploeg van trainer Josep Guardiola speelt zaterdag om 16.00 uur de uitwedstrijd tegen het Burnley van Wout Weghorst. City moet winnen om volgende week zondag als koploper aan de kraker tegen Liverpool te beginnen.

De voorsprong bedroeg eerder liefst twaalf punten in het voordeel van Manchester City, maar na de winterstop kwam de klad erin bij de regerend kampioen. De eerste competitiewedstrijd tussen beide clubs in oktober vorig jaar eindigde in 2-2.

