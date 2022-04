Ajax begint zaterdag met Perr Schuurs, Mohammed Kudus en Davy Klaassen aan de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Edson Álvarez zit op de bank in de Euroborg en Lisandro Martínez en de geschorste Antony ontbreken in de selectie.

Opstelling FC Groningen Leeuwenburgh; Dankerlui, Te Wierik, Van Hintum, Meijer; Duarte, El Hankouri, Kasanwirjo; De Leeuw, Strand Larsen, Abraham

Opstelling Ajax Onana; Mazraoui, Timber, Schuurs, Blind; Klaassen, Kudus, Gravenberch; Berghuis, Haller, Tadic

Het is voor het eerst in vier maanden dat Kudus in de basis staat. De Ghanees, die zich afgelopen week met zijn land plaatste voor het WK, vormt het middenveld met Ryan Gravenberch en Davy Klaassen. Steven Berghuis schuift een linie naar voren en neemt rechts voorin de plaats in van Antony, die twee weken geleden tegen Feyenoord rood kreeg.

Centraal achterin starten Schuurs en Jurriën Timber. Martínez ontbreekt vanwege een blessure die hij in de Klassieker opliep. Hij was een twijfelgeval voor het duel met de Groningers en is niet op tijd fit.

Álvarez heeft een drukke interlandperiode achter de rug. De middenvelder plaatste zich in de nacht van donderdag op vrijdag (lokale tijd) met Mexico voor het WK en keerde dit weekend terug in Nederland. Het lijkt erop dat trainer Erik ten Hag hem wat rust wil geven.

Herstelde Gorter terug op Ajax-bank

Op de bank bij Ajax zit ook Jay Gorter, die hersteld is van een blessure aan zijn duim. Remko Pasveer staat nog weken aan de kant en dus verdedigt André Onana het doel. Bij FC Groningen ontbreekt Tomás Suslov. Hij wordt vervangen door de Zweedse spits Paulos Abraham.

FC Groningen tegen Ajax begint zaterdag om 16.30 uur in de Euroborg en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Als de Eredivisie-koploper wint, wordt het gat met nummer twee PSV vergroot tot vijf punten. De Eindhovenaren spelen zaterdag om 18.45 uur uit tegen FC Twente.