Verzoeken van de Amerikaanse televisie en de Qatarese voetbalbond hebben tot de bijzondere keuze geleid om Nederland-Senegal aan te wijzen als openingswedstrijd van het WK, zo heeft de FIFA zaterdag aan de KNVB laten weten. Oranje en de Senegalezen trappen op maandag 21 november om 11.00 uur (Nederlandse tijd) af in het Al Thumama Stadium in Doha.

Sinds 2006 speelt het gastland de openingswedstrijd van het WK en eerder was dat steevast de titelverdediger. Daar wordt nu dus van afgeweken. Qatar wil liever niet bij daglicht spelen omdat een groot vuurwerkspektakel rond de openingsceremonie dan minder spectaculair zou zijn.

Bovendien wil de Amerikaanse televisie graag dat de Verenigde Staten op 21 november zo laat mogelijk in actie komen vanwege het tijdverschil met Qatar.

De Amerikanen spelen om 20.00 uur (Nederlandse tijd) in groep B tegen de winnaar van de laatste Europese play-offs (Wales, Oekraïne of Schotland). In Qatar is het dan 22.00 uur.

Dagelijks vier wedstrijden tijdens groepsfase

De andere wedstrijd op de openingsdag in groep B is Engeland-Iran om 14.00 uur (Nederlandse tijd). Vervolgens beginnen Qatar en Ecuador om 17.00 uur aan hun eerste duel in groep A en dat zal vooraf worden gegaan door festiviteiten en een ceremonie.

Op de eerste twaalf dagen van het WK worden dagelijks liefst vier wedstrijden afgewerkt en het is dan ook het kortste WK sinds 1978.

Doordat het een winters WK betreft, is er minder ruimte op de speelkalender en zitten de wedstrijden dus kort op elkaar. De finale van het WK is op 18 december.