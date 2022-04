Wim Jonk heeft geen goed woord over voor de twee FC Volendam-supporters die vrijdagavond na de thuisnederlaag tegen TOP Oss (1-2) de kleedkamer in het KRAS Stadion binnendrongen. Volgens de trainer van de Volendammers moeten de fans de spelers juist steunen in deze moeilijke tijd waarin te club promotie dreigt te verspelen.

"Belachelijk dat dit kan. Mafkezen zijn het", zei Jonk tegen NH Nieuws over de twee supporters. "Daar helpen ze ons niet mee."

De fans verweten de spelers een gebrek aan inzet in de verloren wedstrijd tegen Oss. Het was de vierde keer op rij dat FC Volendam niet won in de Keuken Kampioen Divisie, nadat de club lange tijd op weg leek naar de titel.

Volgens Jonk willen de spelers wel strijden en zijn er andere redenen waarom de resultaten slecht zijn. "We hebben veel jonge spelers die dit nog nooit hebben meegemaakt en de spanning doet iets met die gasten. Daar moeten we nu met z'n allen keihard voor werken, ook de supporters."

Stand top 7 KKD 1.FC Emmen 33-71 (+32)

2. FC Volendam 32-64 (+24)

3. Excelsior 33-62 (+28)

4. FC Eindhoven 33-61 (+24)

5. Roda JC 32-56 (+26)

6. ADO Den Haag 32-56 (+23)

7. Jong Ajax 32-55 (+14)

Vreugde bij TOP Oss na de 1-2-zege op FC Volendam. Vreugde bij TOP Oss na de 1-2-zege op FC Volendam. Foto: Pro Shots

'Ik snap de frustratie'

FC Volendam staat nu op de tweede plek en ook die positie geeft recht op directe promotie. Maar de concurrentie heeft hoop door de crisis bij de Noord-Hollanders, die in het seizoen 2008/2009 voor het laatste actief waren in de Eredivisie.

In tegenstelling tot Jonk kon aanvaller Daryl van Mieghem na de wedstrijd wel iets van begrip opbrengen voor de twee boze fans. "Ze hebben gelijk", zei Van Mieghem. "FC Volendam speelt al zo lang op dit niveau en nu zijn we zo dicht bij promotie. Als je dat uit je handen laat glippen, dan snap ik de frustratie."

Jonk deed juist een oproep aan de supporters om de spelers op een positieve manier te benaderen. "We krijgen nog drie thuiswedstrijden. Schreeuw ons naar de overwinning. De fans kunnen ervoor zorgen dat de spelers nóg meer geven op het veld."

De volgende wedstrijd van FC Volendam is maandag al. De ploeg van Jonk gaat dan om 20.00 uur op bezoek bij Jong PSV.