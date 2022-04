Luuk de Jong mist zondag de La Liga-topper van FC Barcelona tegen Sevilla. De 31-jarige spits is positief getest op het coronavirus, heeft de Spaanse club zaterdag bekendgemaakt.

De Jong, die geen klachten heeft, is nog tot medio 2023 contractspeler van Sevilla, dat hem dit seizoen verhuurt aan Barcelona. Hij maakte dit seizoen vijf competitiedoelpunten.

Trainer Xavi gebruikte De Jong de laatste weken als invaller in de slotfase of liet hem negentig minuten op de bank. In de afgelopen interlandperiode behoorde De Jong niet tot de selectie van het Nederlands elftal.

Memphis Depay en Frenkie de Jong kunnen wel gewoon spelen tegen Sevilla. Frenkie de Jong lijkt zeker van een basisplaats, terwijl Memphis waarschijnlijk op de bank begint.

Onduidelijk of De Jong wel kan spelen tegen Frankfurt

Barcelona tegen Sevilla begint zondag om 21.00 uur in Camp Nou. De Catalanen staan derde met drie punten minder dan nummer twee Sevilla, maar moeten nog een wedstrijd inhalen. Real Madrid staat stevig aan kop met negen punten voorsprong op Sevilla.

Het is nog onduidelijk of Luuk de Jong op tijd hersteld zal zijn voor de eerste wedstrijd van FC Barcelona in de kwartfinales van de Europa League.

De ploeg van Xavi speelt donderdag om 21.00 uur uit tegen Eintracht Frankfurt en een week later is de return in Spanje.

