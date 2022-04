Jong Ajax-trainer John Heitinga is blij met de eerste minuten van Mohamed Ihattaren, maar benadrukt dat de aanvallende middenvelder qua fitheid nog niet op het gewenste niveau is. De twintigjarige Ihattaren mocht vrijdag invallen in de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen NAC Breda (0-0) en maakte zo zijn eerste speelminuten in een officieel duel in 342 dagen.

"Dat hij kan voetballen weten we allemaal. Hij is vaardig en kan het verschil maken", aldus Heitinga tegenover ESPN. "Maar het belangrijkste is dat hij meer wedstrijden gaat spelen en fitter wordt. Hij heeft nog een lange weg te gaan."

De voormalige jeugdinternational, die door Ajax tot medio 2023 wordt gehuurd van Juventus, mocht in het Rat Verlegh Stadion in Breda in de 62e minuut invallen en liet zich gelden. In de extra tijd was hij dicht bij de winnende goal, maar NAC-doelman Nick Olij keerde het schot met de voet.

"Ik ben blij voor Mo dat hij minuten heeft mogen maken", vervolgde Heitinga. "Dat hij hier nu gespeeld heeft, zegt veel over zijn instelling, maar hij is er nog lang niet."

Mohamed Ihattaren speelde tegen NAC zijn eerste wedstrijd sinds 24 april 2021.

'Het is een kwestie van afspraken maken'

Toen Ihattaren eind januari bij Ajax tekende, was hij nog verre van fit. Vorig jaar bij PSV worstelde hij ook al met zijn fysiek en Ajax-trainer Erik ten Hag was vorige maand nog zeer kritisch op hem.

"Als je niet kan rennen, houdt alles op", zei Ten Hag. Heitinga heeft goede hoop dat Ihattaren nu definitief de weg omhoog heeft gevonden. "Het is een kwestie van afspraken maken met jezelf en je daaraan houden. Dat heet discipline."

Mogelijk maakt Ihattaren maandag alweer minuten voor Jong Ajax. De ploeg van Heitinga speelt dan om 20.00 uur thuis tegen TOP Oss.