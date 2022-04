De KNVB verwacht 8 procent van de beschikbare kaarten voor iedere wedstrijd van Oranje op het WK in Qatar onder de Nederlandse supporters te kunnen verdelen. Dat is vergelijkbaar met de vorige WK's waar het Nederlands elftal aan meedeed, die van 2010 in Zuid-Afrika en 2014 in Brazilië.

De FIFA maakte afgelopen week bekend dat er al ruim 800.000 kaarten voor het WK zijn verkocht. Op 5 april start de volgende verkoopronde. De trouwste Oranjefans van de afgelopen jaren krijgen van de KNVB voorrang bij de kaartverdeling.

Oranje opent het WK op 21 november om 11.00 uur (Nederlandse tijd) tegen regerend Afrikaans kampioen Senegal in het Al Thumama Stadium, dat een capaciteit van 40.000 heeft. De aftrap van het duel met Ecuador (25 november) is om 17.00 uur in het Khalifa International Stadium, met zo'n 45.000 zitplaatsen.

De laatste groepswedstrijd van Oranje is op 29 november om 16.00 uur tegen gastland Qatar in het Al Bayt Stadium, met een capaciteit van 60.000 het op een na grootste WK-stadion.

Fans kunnen slapen in cruiseschepen

Het Khalifa International Stadium in Doha is het enige WK-stadion dat niet speciaal voor de mondiale eindronde is gebouwd. Het is sinds 1976 wel een aantal keren gerenoveerd. Het Al Bayt-stadion ligt in Al Khor, aan de noordkust van Qatar, op ongeveer 35 kilometer afstand van hoofdstad Doha. Het stadion heeft de vorm van een bedoeïenentent. Al Khor is niet aangesloten op het gloednieuwe metronetwerk.

De regering van Qatar zoekt nog steeds naar mogelijkheden om de naar schatting 1,2 miljoen bezoekers tijdens het WK een slaapplaats aan te bieden.

"Ze denken aan fandorpen met bedoeïenententen in de woestijn", weet Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB. "Er liggen tijdens het WK permanent cruiseschepen voor de kust waar fans terechtkunnen. Ook zal er veel gevlogen worden tussen Doha en het nabijgelegen Dubai, waar veel hotels staan."