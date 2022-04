De FIFA heeft de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Senegal aangewezen als openingswedstrijd van het WK in Qatar. Normaal gesproken speelt het gastland de openingswedstrijd, maar daar wordt van afgeweken.

Oranje werd vrijdag bij de WK-loting in Doha gekoppeld aan Senegal, Qatar en Ecuador, in groep A. De verwachting was dat Qatar tegen Ecuador de openingswedstrijd zou zijn, maar dat duel wordt op de openingsdag (maandag 21 november) om 17.00 uur (Nederlandse tijd) afgewerkt, maakte de FIFA in de nacht van vrijdag op zaterdag bekend.

Het is voor het eerst dat Nederland de openingswedstrijd van een WK speelt. Tot en met het WK 2002 speelde de titelverdediger de openingswedstrijd en sinds het WK 2006 trapte het gastland af. Om onduidelijke redenen is dat nu niet het geval.

Oranje speelt de openingswedstrijd op 21 november tegen Senegal in het Al Thumama Stadium in Doha, dat een capaciteit van 40.000 heeft. Vier dagen later, op 25 november, trapt de ploeg van bondscoach Louis van Gaal om 17.00 uur (Nederlandse tijd) af tegen Ecuador in het Khalifa International Stadium in Al Rayyan.

Het afsluitende groepsduel van Oranje met gastland Qatar is op 29 november om 16.00 uur (Nederlandse tijd) in het Al Bayt Stadium in Al Khor.

Onduidelijk wanneer openingsceremonie is

Voorafgaand aan een openingswedstrijd van een WK is er traditiegetrouw een openingsceremonie in het stadion. Het is nog onduidelijk of die ceremonie voorafgaand aan Nederland-Senegal plaatsvindt.

Mogelijk wordt gewacht tot de eerste wedstrijd van gastland Qatar, dat zes uur later aftrapt. Tussendoor is op de openingsdag ook nog het treffen tussen Engeland en Iran (14.00 uur) in groep B en om 20.00 uur is er nog een duel.

Op de eerste twaalf dagen van het toernooi worden dagelijks liefst vier wedstrijden afgewerkt en het is dan ook het kortste WK sinds 1978. Doordat het een winters WK betreft, is er minder ruimte op de speelkalender en zitten de wedstrijd dus kort op elkaar. De finale van het WK is op 18 december.