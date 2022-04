Bondscoach Louis van Gaal maakt zich geen zorgen over een mogelijk negatieve ontvangst op het WK in Qatar, nadat hij in de afgelopen interlandperiode stevige kritiek uitte. Het gastland werd vrijdag bij de loting gekoppeld aan Oranje in groep A.

"Ik heb niets over Qatar gezegd, ik heb iets over gezegd over de FIFA", benadrukt Van Gaal. De bondscoach zei begin vorige week dat het "bullshit" is dat promotie van het voetbal in het land een belangrijke reden was voor de FIFA om de WK-organisatie toe te wijzen aan de golfstaat. Volgens Van Gaal draaide het om geld. "En dat is iets heel anders dan dat ik iets over Qatar zou hebben gezegd", aldus Van Gaal nu.

Desondanks leidde de kritiek van Van Gaal tot boosheid in Qatar. Hassan Al Thwadi, hoofd van het organisatiecomité, noemde de uitspraken belachelijk. "Ik heb gehoord dat het niet zo goed gevallen is", reageert Van Gaal.

"Maar daar kan ik niets aan doen. Ik heb gezegd wat ik gezegd heb. Als mensen vinden dat ik wat anders gezegd heb, dan probeer ik die te verbeteren. En verder sluit ik nu mijn mond."

'Alles was tiptop georganiseerd'

Door alles wat zijn kritiek heeft losgemaakt is Van Gaal terughoudender geworden. Hij wil de leiding van de KNVB, die donderdag om tafel zat met Al Thwadi, niet in de weg zitten. De bond hoopt door in gesprek te gaan met de Qatari "duurzame veranderingen" te bewerkstelligen.

"Als ik mijn mond opendoe dan heeft dat heel veel effect. En dat terwijl de KNVB mensen heeft om de situatie in Qatar te beoordelen om zo voor verandering te kunnen zorgen."

Overigens is Van Gaal al lang niet in Qatar geweest. Door een positieve PCR-test kon hij niet afreizen naar de WK-loting in Doha, waar Oranje naast Qatar ook gekoppeld werd aan Senegal en Ecuador.

"Ik heb met Bayern München een trainingskamp gehad in Qatar, dat is al twaalf jaar geleden", herinnert Van Gaal zich, die rekent op goede omstandigheden. "Destijds was alles tiptop georganiseerd en ik twijfel er niet aan dat dat tijdens het WK weer zo zal zijn."