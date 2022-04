Noa Lang heeft vrijdag zijn rentree in de basis bij Club Brugge bekroond met zijn eerste doelpunt in 2022. De Oranje-international tekende voor de 0-1 in de met 1-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Beerschot.

De 22-jarige Lang schoot in de negentiende minuut uit de draai raak en bekroonde zo zijn eerste basisplaats sinds 5 maart bij de ploeg van trainer Alfred Schreuder.

Het was de zevende competitietreffer dit seizoen van de aanvaller, die moeilijke weken doormaakte. Bij Oranje kreeg hij in de afgelopen interlandperiode geen speeltijd. Hij scoorde op 23 december in de bekerwedstrijd tegen OH Leuven voor het laatst.

Lang was een van de twee Nederlanders in de basis bij Club Brugge. Ook Ruud Vormer startte tegen Beerschot, terwijl Bas Dost mocht invallen van coach Schreuder. De spits kwam in de 84e minuut in het veld voor Lang, toen de eindstand in Antwerpen al op het scorebord stond.

Noa Lang schiet de 0-1 binnen. Noa Lang schiet de 0-1 binnen. Foto: Pro Shots

Skov Olsen geeft twee assists

In de 49e minuut kwam Club Brugge op 0-2 door een doelpunt van Mats Rits. Net als bij de goal van Lang was Andreas Skov Olsen, de Deen die vrijdag nog tegen Oranje speelde, de aangever.

Charles De Ketelaere maakte in de 54e minuut de 0-3, waarna Lawrence Shankland twaalf minuten later trefzeker was voor Beerschot.

Met de zege verkleint Club Brugge de achterstand op koploper Union Sint-Gillis tot twee punten, maar de club uit Brussel speelt zondag nog uit tegen Standard Luik.