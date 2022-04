FC Emmen heeft vrijdag een grote stap naar promotie naar de Eredivisie gezet. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie speelde gelijk bij De Graafschap en zag concurrenten FC Volendam en Excelsior verliezen.

Emmen keek nog tegen een achterstand aan bij De Graafschap, waar Jan Vreman vorige week de taken overnam van de ontslagen Reinier Robbemond. Op slag van rust maakte Rui Mendes de openingstreffer van Joey Konings ongedaan. Daarna werd er niet meer gescoord op De Vijverberg.

Hoewel Emmen in Doetinchem voor het eerst na vijf competitiewedstrijden puntenverlies leed, zagen de Drenten hun voorsprong op nummer twee FC Volendam en nummer drie Excelsior oplopen naar respectievelijk zeven en negen punten.

FC Volendam verloor in eigen huis met 1-2 van FC Oss, nadat het na vier minuten spelen al 0-1 voor de Brabanders had gestaan. Excelsior ging kansloos ten onder bij Almere City. Bij rust stond het nog 0-0 in Almere.

De kampioen en de nummer twee promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie. Er zijn nog vijf wedstrijden te spelen in de Keuken Kampioen Divisie. In theorie kan Emmen volgende week in de thuiswedstrijd tegen Jong AZ al beslag leggen op het promotieticket. Dan moeten Excelsior en nummer vier FC Eindhoven wel verliezen.

Bij promotie keert FC Emmen na een afwezigheid van één jaar terug in de Eredivisie. De club aan De Oude Meerdijk degradeerde vorig seizoen via de nacompetitie naar de Keuken Kampioen Divisie. In de eerste ronde was NAC na strafschoppen te sterk. Uiteindelijk werd NEC de winnaar van de play-offs.

Thomas Verheydt was met een hattrick de grote man bij ADO. Thomas Verheydt was met een hattrick de grote man bij ADO. Foto: Pro Shots

ADO haalt uit tegen VVV-Venlo

ADO Den Haag haalde in de Keuken Kampioen Divisie uit door met 0-5 te winnen van VVV-Venlo, nadat het bij rust nog 'slechts' 0-1 had gestaan. Thomas Verheydt voltooide een kwartier voor tijd een hattrick. Sem Steijn en Ricardo Kishna waren ook nog trefzeker voor de nummer zes van de ranglijst.

NAC Breda kwam niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen de beloften van Ajax. In de wedstrijd waarin Mohamed Ihattaren zijn langverwachte rentree maakte, had NAC het betere van het spel, zonder te kunnen scoren.

FC Eindhoven hield aansluiting met de promotieplaatsen door met 0-1 te winnen van FC Dordrecht, terwijl Roda JC op het vinkentouw blijft door een 2-1-zege op Jong FC Utrecht. Verder boekte Jong AZ tegen Jong PSV zijn vierde overwinning op rij (2-0), leed Telstar tegen FC Den Bosch (1-2) zijn derde achtereenvolgende nederlaag en legde MVV hekkensluiter Helmond Sport met 1-2 over de knie.

