Bondscoach Félix Sánchez van Qatar wilde vrijdag niet te lang ingaan op de loting voor het WK. Het gastland werd die dag in Doha gekoppeld aan het Nederlands elftal, Senegal en Ecuador. Bij het horen van de naam van Louis van Gaal beende hij weg.

"Voor ons was iedere poule heel erg zwaar geweest", aldus Félix Sánchez. "We gaan ons zo goed mogelijk voorbereiden, meer kunnen we niet doen. Kijk naar onze positie op de wereldranglijst. Dat zegt wel voldoende. Maar dat wil niet zeggen dat we er niet voor gaan. Natuurlijk liggen er kansen."

Nederland is de huidige nummer tien van de wereldranglijst. Senegal, de laatste winnaar van de Afrika Cup, staat 20e. Ecuador bezet de 46e positie op de mondiale voetballadder en Qatar de 51e.

Sánchez, geboren in Spanje, heeft het nationale team van Qatar sinds 2017 onder zijn hoede. Hij leidde zijn ploeg in 2019 naar winst van de Asian Cup. Qatar oefende afgelopen dinsdag nog onbeslist tegen Slovenië (0-0) en won zaterdag een vriendschappelijk duel met Bulgarije (2-1).

Bondscoaches Senegal en Ecuador afwezig

De 46-jarige Sánchez was in 1996 en 1997 jeugdtrainer van FC Barcelona toen Louis van Gaal de hoofdmacht van de Spaanse club onder zijn hoede had. Hij had weinig zin om over de bondscoach van Nederland te praten en vertrok zelfs uit de mixed zone toen de naam van Van Gaal viel.

Veel buitenlandse verslaggevers zochten na de loting vergeefs naar Van Gaal, die vanwege een positieve PCR-test niet naar Qatar mocht vliegen.

Dat had waarschijnlijk alles te maken met recente uitspraken van de bondscoach van Oranje, die vorige week verklaarde dat hij het belachelijk vond dat Qatar het WK mocht organiseren. De bondscoaches van Senegal en Ecuador ontbraken eveneens bij de loting.