Bondscoach Louis van Gaal kan niet zeggen of het Nederlands elftal het getroffen heeft bij de loting voor de groepsfase van het WK in Qatar. De keuzeheer heeft tegenstanders Qatar, Ecuador en Senegal nog nooit zien spelen.

"Ik ben met Bayern München in Qatar geweest en twee jaar geleden ben ik op vakantie naar Senegal geweest. Maar in Ecuador ben ik nog nooit geweest", zei Van Gaal na afloop van de loting bij de NOS. "Ik ken die landen niet, dus ik kan er niks over zeggen."

Van Gaal zei voorafgaand aan de loting dat Qatar een van de tegenstanders van Oranje zou worden, omdat "ik altijd het geluk aan mijn kont heb hangen". De verwachting van de zeventigjarige Amsterdammer kwam dus uit.

"Het was een gokje, maar het is leuk dat het dan uitkomt. Het is een kleurrijke loting", aldus de bondscoach, die de komende tijd de drie tegenstanders zal analyseren met zijn analisten en scouts. "Die hebben tot nu toe fantastisch werk afgeleverd, want we hebben nog niet verloren sinds ik in augustus begon."

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

Van Gaal erkende wel dat Senegal, dat vorige maand de Afrika Cup won, de sterkste van de drie tegenstanders is. "Vooral Sadio Mané is een fantastische speler. Ik ben coach van Manchester United geweest en toen wilde ik Mané hebben. Helaas ging hij naar de concurrent (Liverpool, red.)."

Van Gaal was vrijdag niet aanwezig bij de loting, die werd gehouden in de Qatarese hoofdstad Doha. De bondscoach testte onlangs positief op het coronavirus, hoogstwaarschijnlijk doordat hij recent besmet met COVID-19 is geweest. Assistent Danny Blind was met secretaris-generaal Gijs de Jong en directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen van de KNVB aanwezig in Doha.

'Met Australië hadden we het ook moeilijk'

Van Gaal vond wel dat Nederland het beter getroffen had dan op het WK van 2014, toen Oranje onder leiding van de Amsterdammer tegen regerend wereldkampioen Spanje, Chili en Australië moest spelen. Uiteindelijk schopte het Nederlands elftal het tot de derde plaats in Brazilië.

"Maar dat zegt niks. Met een vechtersbazenelftal als Australië hadden wij het destijds ook heel moeilijk. Maar ik denk dat wij een spelersgroep hebben die zich altijd zeer goed voorbereidt, ook op wedstrijden tegen landen met de status van Qatar."

Dat Nederland al op de openingsdag van het WK in actie komt, betekent dat Van Gaal met Oranje minder voorbereidingstijd heeft. "Maar als we ver komen, hebben we later in het toernooi weer meer tijd. Bovendien hebben we nog zes Nations League-wedstrijden die ik ga gebruiken als voorbereiding."

Nederland speelt op 21 november zijn eerste groepswedstrijd tegen Senegal. Vier dagen later volgt het duel met het Zuid-Amerikaanse Ecuador, waarna de groepsfase op 29 november wordt afgesloten met een confrontatie met gastland Qatar. De finale van het WK is op 18 december.