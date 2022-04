Bondscoach Louis van Gaal erkent dat het Nederlands elftal veel zwaarder had kunnen loten voor het WK eind dit jaar in Qatar, al weet hij nog weinig van de tegenstanders. Oranje werd vrijdag in Doha in groep A gekoppeld aan het gastland, Senegal en Ecuador.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

"In 2014 zat ik met Oranje in de zwaarste poule van het WK, met de toenmalige wereldkampioen (Spanje, red.), Chili en de vechtersbazen van Australië", vertelt Van Gaal in een eerste reactie op de loting. "Toen kwamen we die zware poule door. Nu hebben we niet de zwaarste poule en ik hoop dat we ook die doorkomen."

Oranje speelde niet eerder tegen Qatar en Senegal. De laatste confrontatie met Ecuador is al acht jaar geleden, toen een oefenduel in Amsterdam in 1-1 eindigde. Ook toen was Van Gaal bondscoach.

"Die wedstrijd is te lang geleden om daar nu conclusies aan te verbinden. In Senegal ben ik twee jaar geleden op vakantie geweest, maar de kwaliteit van de ploeg ken ik nog niet. En dat geldt ook voor Qatar. Gelukkig hebben we nog bijna acht maanden om alles te analyseren. Het is in ieder geval een kleurrijke loting."

'Mané is een fantastische speler'

Met Qatar treft Oranje de kampioen van Azië, terwijl Senegal zich in februari tot Afrikaans kampioen kroonde. Van Gaal noemt de Senegalezen de sterkste tegenstander in de groep.

"Vooral Sadio Mané is een fantastische speler. Ik ben coach van Manchester United geweest en toen wilde ik Mané hebben. Helaas ging hij naar de concurrent (Liverpool, red.)."

Senegal is ook de eerste tegenstander van Oranje, op de openingsdag van het WK. De bizar korte voorbereiding van Oranje is daardoor zo kort mogelijk, maar daar ziet de bondscoach nu ook de voordelen van in.

"Als we de wedstrijd tegen Senegal goed doorkomen, hebben we een gunstig schema", aldus Van Gaal. Hij doelt daarmee op het feit dat Nederland bij het halen van de finale zeven wedstrijden speelt in 28 dagen. Voor bijvoorbeeld Brazilië, dat op 24 november begint aan het WK, is dat zeven wedstrijden in 25 dagen.

'Het was een grapje'

Het bijzondere aan het treffen met Qatar, dat op 29 november de laatste tegenstander is van Oranje is in groep A, is dat Van Gaal al voorspelde dat Nederland zou worden gekoppeld aan het gastland. Op papier was Qatar veruit het zwakste land uit pot 1.

"Het wordt vast Qatar, want ik heb het geluk aan mijn kont hangen", zei Van Gaal dinsdag. "Dat was een grapje", zegt hij nu. "Maar het komt wel uit. Ik moest lachen toen we gekoppeld werden aan Qatar."

Overigens was Van Gaal vrijdag niet aanwezig bij de loting in Doha. De bondscoach testte onlangs positief op het coronavirus, hoogstwaarschijnlijk doordat hij recent besmet met COVID-19 is geweest. Assistent Danny Blind was met secretaris-generaal Gijs de Jong en directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen van de KNVB aanwezig in Doha.